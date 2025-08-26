Een tijdelijk zakenkabinet is de laatste strohalm bij deze falende politiek Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het land zit opnieuw op slot na het opstappen van het NSC smaldeel. Intussen zijn van het oorspronkelijk missionair kabinet van vier partijen, alleen VVD en BBB nog over in het nu demissionaire kabinet. Terwijl voor het landsbelang belangrijke dossiers in de bureauladen blijven liggen.

In de peilingen zakt de VVD steeds verder in zetelaantal. Verwacht mag worden dat de VVD bij zetelverlies zal kiezen voor een rol in de oppositie. Een te verwachten keuze ook als het VVD verkiezingsprogramma wordt gelegd naast de programma’s van GroenLinks-PvdA en het CDA.

Met de verkiezingen in aantocht is het niet verstandig om een demissionair kabinet te hebben waarin twee politieke partijen hun campagnegeluid nog nadrukkelijk kunnen doen gelden. Het schip van Staat moet door een tijdelijk zakenkabinet met een competente bemanning uit het huidig politiek woelig en onrustig vaarwater worden gehaald en naar een rustige haven worden geloodst. Van waaruit, na de verkiezingen een nieuwe bestemming kan worden gekozen. Met een nieuwe door de Koning beëdigde bemanning.

Via deze bizarre politieke ontwikkelingen in Nederland, zo kort voor de komende verkiezingen, krijgt Pieter Omtzigt wellicht alsnog een variant het door hem na de vorige verkiezingen zo geambieerde zakenkabinet.