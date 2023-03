Een terrasje pakken terwijl de wereld brandt, is het beeld van 2023

In werkelijkheid is het allemaal wat minder apocalyptisch dan het lijkt. In Frankrijk woeden al weken hevige protesten tegen de regering die er een bezuiniging op de pensioenen doorgedrukt heeft. Ook de vuilnisophalers staken waardoor het huisvuil en afval zich overal opstapelt. Dat werd deze weelk in brand gestoken. Met soms ernstiger gevolgen dan de alternatieve terrasverwarming uit de video. En de Fransen lijken verder wel wat gewend als het om protesten gaat.