Een stralende moslimgemeenschap in schaduwrijk Nederland

In Nederland, waar ruim 850.000 moslims leven, wordt de werkelijkheid van deze gemeenschap vaak overschaduwd door misvattingen en negatieve beeldvorming. Een realiteit die, door het venster van onwetendheid en angst, niet rechtvaardig of waarheidsgetrouw is. De recente bevindingen van het Europese Agentschap voor Grondrechten (FRA) zijn daarvan een pijnlijk voorbeeld: Nederland scoort, na Griekenland, het hoogst in Europa wat betreft discriminatie van moslims.

De cijfers zijn alarmerend: 42% van de Nederlandse moslims ervaart discriminatie vanwege hun etnische achtergrond, en 30% vanwege hun religie. In mijn omgeving ervaart 100% van de mensen discriminatie vanwege hun religie en/of achtergrond. Er is een bevolkingsgroep die meer gediscrimineerd wordt dan de moslims en dat zijn de joodse Nederlanders, met 33%.

De discriminatie van moslims strekt zich uit van de arbeids- en woningmarkt tot aan de politie, waarbij Nederlandse moslims twee keer zo vaak etnisch geprofileerd worden als moslims in andere Europese landen. Dit heeft een diepgaande impact op de betrokkenheid en verbondenheid van moslims in onze samenleving.

Bovendien is onlangs aan het licht gekomen dat een Zwitsers inlichtingenbureau, Alp Services, betrokken was bij een lastercampagne tegen prominente moslims in heel Europa, waaronder Nederlandse politici. Deze campagne, gefinancierd door externe belanghebbenden, gebruikte online nepprofielen en misleidende informatie om onterechte beschuldigingen te verspreiden. De ernst van deze praktijken heeft geleid tot strafrechtelijke onderzoeken in Zwitserland en Frankrijk. Het benadrukt de diepgewortelde haat waarmee moslims geconfronteerd worden.

Ondanks deze uitdagingen blijft de moslimgemeenschap, te midden van alle gif, racisme, antisemitisme en scheldpartijen, een bron van positiviteit, veerkracht en bijdragen aan de samenleving. Het is hoog tijd dat we van het verleden leren en deze gemeenschap erkennen en dan niet alleen als 'anders' of 'apart', maar als integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving. Hun bijdrage aan het sociale weefsel van onze natie is onmiskenbaar en verdient waardering, geen marginalisatie.

Als samenleving moeten we ons richten op de bruggen die we kunnen bouwen, niet de muren die ons scheiden. Laten we leren uit het verleden en de moslimgemeenschap zien als wat zij werkelijk zijn: een wezenlijk deel van ons collectief, wiens verhaal verdient gehoord en gevierd te worden. In de schaduwen van misverstand en vooroordeel, schijnen zij een licht van hoop en humaniteit. Laten we dat licht niet doven, maar het laten schijnen, helder en duidelijk, voor iedereen om te zien.

De uitdagingen zijn groot maar een begin kan gemaakt worden. Laten we niet alleen herdenken maak ook nadenken over hoe wij van ons verleden kunnen leren.