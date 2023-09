Een straatkat als premier

Omdat er geen tijd te verliezen is, begin ik op deze plek alvast met regeren. Regeren kan namelijk overal en altijd, het is een kwestie van doen en niet vragen, vraag maar aan Poetin, Xi of Trump. Met zulke figuren hebben we te maken op het wereldtoneel, dan is het onverstandig Laurens Dassen, Jesse Klaver of Rob Jetten te sturen.