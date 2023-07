Een stem op Dilan Yeşilgöz is een stem op Geert Wilders

23 jul. 2023 - 12:34

Uiteindelijk krijgen we gewoon een midden kabinet, en zoals elk jaar doen de middenpartijen hun best stemmers van de flanken weg te snoepen. Rechts van het midden praat over migratie en links van het midden praat over minima. Daar gaan we dan weer een hoop stukjes over schrijven en over discussiëren, en uiteindelijk middelen ze al deze standpunten uit het regeerakkoord weg.

1 Reactie