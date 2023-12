Een seculiere staat is het fundament voor een inclusieve samenleving Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

In een tijd waarin de polarisatie binnen onze samenleving verder toeneemt, blijft het essentieel om vast te houden aan een seculiere benadering binnen overheidsfuncties, vooral die met een monopolie op geweld. Het recente besluit van de gemeente Arnhem, waarin boa's toestemming krijgen om religieuze symbolen zoals hoofddoeken of keppels te dragen, werpt opnieuw een scherp licht op deze kwestie. Het zichtbaar dragen van religieuze symbolen door overheidsfunctionarissen, zoals politieagenten en defensiemedewerkers, kan onbedoeld gevoelens van uitsluiting of partijdigheid oproepen bij burgers. Zulke acties kunnen het essentiële vertrouwen en respect, dat nodig is voor het behoud van een vreedzame en samenhangende samenleving, ernstig ondermijnen.

Het is belangrijk te erkennen dat neutraliteit in overheidsdiensten met een geweldsmonopolie niet alleen een kwestie is van gedrag, maar ook van uitstraling. De impact van het uiterlijk en de kleding van ambtenaren op de perceptie van partijdigheid is niet te onderschatten. Dit is met name het geval wanneer het gaat om het dragen van religieuze symbolen. Voor burgers die ervaring hebben met religieuze onderdrukking of uitsluiting, kan dit bijzonder gevoelig liggen. Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van hoe dergelijke uiterlijke kenmerken de geloofwaardigheid van onze overheidsinstellingen kunnen beïnvloeden.



In ons streven naar een inclusieve samenleving is het cruciaal om alert te blijven. Onze strijd gaat niet alleen om diversiteit, maar ook om het handhaven van regels die deze strijd rechtvaardig en haalbaar maken. Een essentiële regel hierbij is het handhaven van neutraliteit binnen overheidsfuncties, met name in functies die een geweldsmonopolie hebben. Dit principe helpt elke schijn van partijdigheid te voorkomen en vormt de basis van onze inspanningen naar inclusiviteit.

Een samenleving die diversiteit waardeert, moet ook de principes van gelijkheid en onpartijdigheid hoog in het vaandel dragen. Het vinden van deze balans is essentieel voor onze huidige sociale dynamiek en voor een toekomst waarin diversiteit en harmonie samengaan. Door deze principes na te streven, bouwen we aan een maatschappij waar ieder individu zich gewaardeerd en betrokken voelt, wat fundamenteel is voor duurzame sociale cohesie en welvaart.



Tot slot ben ik van mening dat de essentie van een inclusieve samenleving ligt in het handhaven van een neutrale en seculiere overheid, die de waarden van de rechtsstaat hoog houdt. Deze overtuiging wordt ondersteund door historische precedenten. Bijvoorbeeld, de Verlichting in de 18e eeuw markeerde een keerpunt in het denken over de relatie tussen religie en staat. Dit tijdperk legde de basis voor moderne seculiere democratieën, waarin de scheiding van kerk en staat essentieel werd voor het bevorderen van gelijkheid en vrijheid.

Het respecteren en behouden van deze scheiding is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om een samenleving te vormen die diversiteit respecteert en tegelijkertijd verwarring en marginalisering voorkomt. In de hedendaagse context houdt dit in dat we ons blijven inzetten voor het handhaven van deze principes, niet alleen in de letter van de wet, maar ook in de geest van onze dagelijkse praktijken en beleidsvorming. Zo waarborgen we een samenleving waarin iedereen, ongeacht religieuze of culturele achtergrond, zich thuis kan voelen en volledig kan participeren.