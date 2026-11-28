Een rondje vingerwijzen bij het vleesschap Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • Bewaren

Pieter Offermans Historicus en communicatieprofessional Persoon volgen

Het is een doorsnee zaterdagochtend als de consument door de supermarkt loopt. “Het is verschrikkelijk”, zegt hij, terwijl hij zijn karretje volgooit met biefstukken, kipfilets en hamlappen. “Ik heb laatst nog die filmpjes gezien van mishandelde biggetjes op Beter Leven-boerderijen. Iemand zou er iets aan moeten doen. Het systeem moet anders!”

De supermarktmanager hoort de klaagzang aan. Ze reageert: “Dat is makkelijk gezegd. Wij zijn afhankelijk van wat de markt produceert. Dat boeren hun dieren op een A4’tje laten leven, daar kunnen wij ook niks aan doen.”

Een winkelende veeboer roept vanaf het rek met augurken: “Ho ho, wij boeren staan onder grote druk! Ik moest jarenlang in dit systeem investeren en de bank wil dat ik concurrerend blijf. Ook internationaal.”

Bij de zelfscankassa kijkt een bankier op. “Wij financieren gewoon wat binnen de regels past. Als je klachten hebt over dierenwelzijn, dan moet je in Brussel en Den Haag zijn.”

Een passerende politicus haalt zijn schouders op. “Dat is allemaal leuk en aardig, maar de politiek kan pas iets doen als er draagvlak is. Zolang de consument zijn karretje met kiloknallers blijft volladen, staan wij machteloos.”

De consument kijkt geschokt. “Ja maar, het systeem!”

Vijf rondjes vingerwijzen later valt ieders blik op de hamlappen in het karretje. Op de verpakking lacht een vrolijk cartoonbiggetje hen toe. De consument, de supermarktmanager, de veeboer, de bankier en de politicus kijken elkaar aan. Ze zijn het roerend met elkaar eens: “Het is de schuld van het biggetje. Had die maar niet in exportland Nederland geboren moeten worden.”

Aanstaande woensdag (2 december) debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor het uitfaseren van de bio-industrie, dat de Partij voor de Dieren heeft ingediend. Laten we hopen dat onze volksvertegenwoordigers dapper genoeg zijn om het rondje vingerwijzen te doorbreken.

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