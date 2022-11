Een reisverbod voor Wilders Opinie • 28-07-2015 • leestijd 4 minuten • bewaren

Francisco van Jole over de olifant in huiskamer Nederland

Aboutaleb opende bij Zomergasten de aanval op Wilders. Dat was om meerdere redenen interessant. Bijvoorbeeld omdat Wilders heeft aangekondigd dat hij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen mee gaat doen in Rotterdam. Hij wil de persoonlijke oorlog die hij voert tegen de islam exporteren naar de meest multiculturele stad van Nederland.

Aboutaleb gaat dat gevecht aan en deelde meteen de eerste klap uit, want die is zoals bekend een daalder waard. Weliswaar bestaan daalders niet meer maar Wilders wil ook de gulden herinvoeren dus kun je hem maar beter gelijk in zijn eigen munt terugbetalen.

De opvallende actie van de burgemeester op de landelijke tv gaat verder dan opkomen voor zijn eigen ouders, verder dan in de bres springen voor Marokkaanse-Nederlanders of zelfs alle moslims en migranten. Deelname van de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen betekent namelijk een regelrechte ramp voor Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in Rotterdam èn coalitiegenoot van D66 en CDA in het college. Als de PVV echt mee gaat doen – kenners twijfelen daar zeer aan – betekent dat een gegarandeerde verkiezingsnederlaag voor Leefbaar, een deel van de kiezers zal immers overlopen naar het radicalenkamp van Wilders. De in Rotterdam immens populaire Aboutaleb komt via een omweg zo dus ook op voor zijn belangrijkste collegepartij.

Xenofobie Het is ook interessant omdat Leefbaar Rotterdam als populistische partij tot nu toe alle interne strubbelingen heeft overleefd, net als de PVV trouwens. Maar juist die laatste bedreigt nu de eenheid. Een deel van Leefbaar bestaat namelijk uit rasechte – excusez le mot – PVV’ers die gruwen van de huidige pragmatische koers onder leiding van Joost Eerdmans. Zoals bijvoorbeeld oprichter en voormalig partijleider Ronald Sørensen, tot voor kort tevens senator voor de PVV. Hij is een hardliner en stelde in 2009 als Leefbaar-aanvoerder bij de komst van Aboutaleb dat een Marokkaanse-Nederlander nooit een goede burgemeester van Rotterdam kan zijn. Daar is Leefbaar later op teruggekomen – wat hen siert – en de partij steunde zijn herbenoeming maar het laat wel goed zien hoe de xenofobie van de PVV een realistische kijk op de samenleving in de weg staat.

De uitdaging van Aboutaleb aan Wilders – “vertel me je plan” – werd door zijn aanhang voorspelbaar weggebonjourd. Wilders heeft immers al eens verklaard dat zijn ‘minder, minder’ sloeg op zijn wens criminelen te deporteren. Maar die toelichting is weinig geloofwaardig en lijkt niet meer dan een strategische terugtrekking omdat de grond de PVV-leider destijds wat te heet onder de voeten werd. Hij kwam er immers pas mee nadat tal van PVV’ers opstapten of dreigden dat te doen.

Wilders heeft zijn beruchte uitspraak namelijk twee keer gedaan. De eerste keer was tijdens een interview met de NOS. Daarin is hij al duidelijk en niet mis te verstaan, Marokkaanse Nederlanders zijn voor Wilders mensen waar hij vanaf wil. Toen daar na publicatie op Joop een storm van protest over losbarstte, herhaalde hij die woorden op een verkiezingsbijeenkomst op opruiende wijze en zonder enige nuancering. Integendeel.

Breivik En dan komen we op de olifant in de huiskamer van Nederland. We hebben een haatzaaier in ons midden en de politiek en media doen er niets tegen. We lopen voortdurend te hoop tegen alle vormen van de radicale islam. Media duiken er al snel bovenop als er weer iets opvallends uit die hoek te melden is, ze adverteren zelfs met hun speurwerk naar ‘jihadgezinnen’. En deze week kwam VNL, de partij van Bram Moszkowicz, met het voorstel om organisaties die haatimams uitnodigen aan te pakken.

Maar ondertussen is er een ander nijpend probleem. Wilders zaait voortdurend haat, hij doet dat niet alleen in ons parlement waar hij een beschermde status geniet, maar ook in het buitenland waar de aandachtsgeile partijleider voortdurend een plekje zoekt op het wereldtoneel. Dat blijft niet zonder gevolgen. De terrorist Breivik verklaarde voor zijn massamoord door Wilders geïnspireerd te zijn. De PVV-leider wees dat van de hand maar als je met het grootste gemak beweert dat de koran mensen aanzet tot terreur dan moet je jezelf toch achter de oren krabben als een terrorist jou een inspiratiebron noemt. Dan kom je niet weg met een simpele distantiëring. Of althans dan zou je daar niet mee weg moeten komen. Maar een kritische houding van de Nederlandse media ten opzichte van Wilders is nu eenmaal zeldzaam.

Het blijft niet bij Breivik. In Dresden waar Wilders eerder dit jaar nog een massa ophitste, is een aanslag gepleegd op een asielzoekerscentrum. In het nabij gelegen Freital is maandag de auto van een linkse politicus opgeblazen door vermoedelijk rechtsextremisten. In de VS waar Wilders regelmatig extreemrechtse menigtes toespreekt zijn rechtsextremisten verantwoordelijk voor meer geweld dan extremistische moslims. In Australie wordt de opkomst van extreem-rechts inmiddels als een groter gevaar gezien dan jihadisten. Ook daar sprak Wilders. En de Oostenrijkse justitie stelt een onderzoek in omdat de PVV’er er van verdacht wordt kiezers te hebben opgeruid. Ja, er is geen direct verband tussen de woorden van Wilders en die van gewelddadige extremisten maar dat geldt ook voor de haatimams. Zij zien de ‘ongelovigen’ als gevaar, Wilders ziet de moslims als gevaar, of de Marokkanen, of de vluchtelingen, of de ‘linkse elite’. Hij demoniseert er stevig op los.

Wilders is kortom onze eigen haatprediker en hij exporteert zijn haat alsof het Hollandse tulpen zijn. Wordt het daarom niet tijd dat we hem een reisverbod opleggen? Om erger te voorkomen en om aan andere landen het goede voorbeeld te geven. Dan is zo’n verbod op de import van haatimams ook wat minder hypocriet.

cc-foto: blu-news.org