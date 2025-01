Een rancuneuze racistenhand is gauw gevuld Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 166 keer bekeken • bewaren

Waarom Wilders in de peilingen zo hoog blijft staan.

Het kabinet bakt er niets van en vooral de ministers van de PVV blinken uit in kiezersbedrog, daarbij op de hielen gezeten door die van de BBB. Toch worden deze partijen in de peilingen niet afgestraft. Ze behouden het vertrouwen in de kiezers hoewel die de ene draai na de andere om de oren krijgen. Het lijkt wel of politiek masochisme zich meester heeft gemaakt van een paar miljoen kiezers, zou je bij oppervlakkige waarneming denken.

De NRC bracht enkele weken terug een bezoek aan de armoewijk Heerlen Noord waar bijna de helft van de bevolking op Wilders stemde, vooral omdat hij beloofde de spoedeisende hulp van het Zuyderland Ziekenhuis te redden. Die gaat nu met de zegen van PVV-minister Fleur Agema alsnog dicht. Dat komt, zegt men in Heerlen Noord omdat Wilders zo wordt tegengewerkt en zij reserveren hun haat voor Frans Timmermans. Verleden week kwam een reporter van de rechtse SBS-show Nieuws van de Dag tot dezelfde conclusie.

Het blijft velen verbazen, waaronder de redactie van de NRC. Daarom maakte dit dagblad een rondgang langs allerlei deskundigen met de vraag hoe het in godsnaam toch kán dat mensen zich lachend zo massaal laten belazeren en de zwendelaars van PVV en BBB trouw blijven. Overal in Europa trouwens worden extreemrechtse partijen voor bestuurlijk falen door een gedurig applaudiserende aanhang keer op keer beloond. Dat komt, zegt de onderzoeker Peter Kanne tegen de NRC omdat een Wilders met zijn tweets oppositie voert tegen zijn eigen kabinet en daarmee het vertrouwen behoudt van zijn kiezers ook al blijft het bij ketelmuziek.

Het zit dieper. Dankzij het verhaal van Wilders kun je op een gemakkelijke manier verklaren waarom jij altijd in de hoek zit waar de klappen vallen. Daar kun je zelf niets aan doen. Dat is de schuld van anderen. Die komen overal voor in aanmerking. Jij krijgt niets. In het verhaal van Wilders zijn dat de "buitenlanders". Die worden gepamperd. Die krijgen kajuiten op luxe passagiersschepen. Allemaal van jouw belastingcenten. Wilders heeft een bron van electorale macht aangeboord: haat, rancune, afgunst, racisme. Zolang de leider belooft wraak te nemen op de anderen, op wie als vreemdeling wordt ervaren, kortom op de vreemde snoeshanen die alles van jou lijken af te pikken, is het goed. Je hebt een droom. Die droom is dat drommen mensen over de grens gezet wordt, zoals de grote volksschrijver Gerard Reve het al een halve eeuw geleden straffeloos kon formuleren omdat hij zo´n grote kunstenaar was:

"Onze kassiers op de wegen beroofd

aan de ouden van dagen op klaarlichte dag

hun beursje met spaargeld ontrukt;

onze roomblanke dochters onteerd.

Waarheen, mijn Vaderland?

O Nederland, ontwaak!

Gooi al dat zwarte tuig er uit:

Ons land voor ons!

Op naar de blanke macht!

Dit is geen ironie. Dit meende Gerard Reve. Dat blijkt uit tal van andere uitspraken. Omdat hij er zo vroeg mee aan kwam (1975, gouden jubileum), gaat het over zwarte mensen en niet over Marokkanen.

Toch: dit is het. Dit is de haat en de rancune die de stemmers op Wilders beweegt. Hun eigen lot doet er niet toe. Als hun leider ze maar in staat stelt te fantaseren over het toekomstig leed van de anderen. Hoe jij staat te jouwen als de Marokkanen uit de buurt afgemarcheerd worden naar de vrachtschepen die hen op de Noord-Afrikaanse stranden af zullen zetten. Daar droom je van. Deed Reve op zijn manier ook al: op de tjoekie tjoekie boot er mee naar Takki Takki land.

Een rancuneuze racistenhand is gauw gevuld.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht zijn. Tegens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.