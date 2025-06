Een progressieve volkspartij? Wij feministen zijn erbij! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

Anna Bomhof Voorzitter Rooie Vrouwen

Door: Anna Bomhof (voorzitter Rooie Vrouwen), Romana Lenarduzzi (vice-voorzitter Rooie Vrouwen) en Liefke Reitsma (Femnet)

De leden van GroenLinks en de PvdA hebben ingestemd met het principebesluit om samen één nieuwe partij te vormen. De officiële oprichting volgt volgend jaar, maar de koers is duidelijk. Als feministische netwerken (GroenLinks Femnet en PvdA Rooie Vrouwen) staan wij pal achter deze ontwikkeling. Niet ondanks, maar juist dankzij onze idealen.

Laten we eerlijk zijn: zonder feminisme geen progressieve volkspartij. De grote uitdagingen van nu, zoals klimaatverandering, bestaanszekerheid en ongelijkheid, vragen om een feministische, systeemkritische aanpak. Dat betekent lef, representatie en echte verandering.

De oude politiek faalde vrouwen

In oorlogen, pandemieën en klimaatcrises dragen vrouwen wereldwijd de zwaarste lasten. Seksueel geweld in conflicten, toenemende armoede, zorgverantwoordelijkheden: het zijn geen toevalligheden, maar het gevolg van een politiek die historisch door en voor mannen is ingericht. Ook in Nederland zijn het vrouwen die het merendeel van het vitale werk doen, maar die nog altijd minder verdienen, minder zichtbaar zijn in de politiek, en vaker slachtoffer zijn van seksisme of grensoverschrijdend gedrag.

Toch zijn vrouwen ook sleutelspelers in de oplossing. Kijk naar leiders als Jacinda Ardern, of naar de kracht van de wereldwijde feministische beweging. Als we een nieuwe partij bouwen die echt toekomstbestendig is, moeten we deze kracht erkennen, ondersteunen en institutionaliseren.

Geen lappendeken, maar fundering

Een progressieve volkspartij moet feminisme niet als bijzaak zien. Het is geen lapje om een scheurend systeem mee te repareren. Het is de fundering van een samenleving waarin solidariteit, gelijkwaardigheid en duurzaamheid samenkomen. Dat betekent:

● Investeren in betaalbare, toegankelijke en inclusieve zorg

● Gelijke beloning

● Erkenning voor onbetaald werk

● Veiligheid voor vrouwen in alle levensdomeinen

● Representatie van vrouwen op alle niveaus van de partij: van kieslijsten tot topstructuren

● Actieve ontwikkeling van mannen in bondgenootschap en ondersteunende rollen

Plek aan tafel

De nieuwe partij biedt een unieke kans om het anders te doen. Niet door de structuren van gisteren te kopiëren, maar door feministische principes in het hart van de nieuwe partij te sluiten. Dit vraagt om:

● Volwaardige invloed van vrouwennetwerken op de nieuwe partijstructuur

● Concrete afspraken over steun, ontwikkeling en veiligheid van vrouwen in de politiek

● Een gedragscode met harde afspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag

● Actieve inzet op representatie van vrouwen, in het bijzonder vrouwen van kleur, queer vrouwen, transvrouwen, vrouwen met een beperking en vrouwen uit de arbeidersklasse

Wij nemen onze plek aan tafel serieus en werken actief mee aan de spelregels en richting van de nieuwe partij.

Politiek is geen museum

Er klinken geluiden van behoudzucht. Van mensen die liever de tijd terugdraaien dan vooruitkijken. Maar politiek is geen museum. Het is een strijdtoneel dat voortdurend in beweging is. Wij kiezen richting. Vooruit, op een fundament van gelijkwaardigheid.