Een praktische tip voor de NS om op eerlijke wijze geld te besparen

Erva Calkin Docent maatschappijleer in opleiding

De Nederlandse Spoorwegen zijn volop in het nieuws. Een verlies van 109 miljoen euro voor de eerste helft van 2024. De NS is bezig dit verlies op te lossen. In het nieuws kunnen we allerlei maatregelen lezen, zoals het schrappen van 500 banen op het hoofdkantoor, treinen soberder maken en kaartjes duurder maken. Het zijn tactieken om het verlies in te perken, maar voor mij als student die in datzelfde halfjaar drie dagen per week afhankelijk van de trein was, lijkt het er op dat door de maatregelen het reizen met de trein juist ontmoedigd wordt. Autorijden wordt steeds duurder en is slecht voor het milieu. De trein is milieuvriendelijker maar ontzettend duur en druk (in de spits) en binnenkort dus ook nog soberder, als het aan de NS ligt.

Een ander idee dat de NS zou kunnen gebruiken is het verlagen van de salarissen van NS-personeel. En dan doel ik niet op de machinisten of de conducteurs, waar al een schrijnend tekort aan is. Ik heb het over de topfuncties bij de NS. De vier hoogste functies bij de NS verdienen aan vaste beloning 2 miljoen euro per jaar. De topman bij de NS, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, verdient drie keer zoveel als de minister-president. Dit is allemaal geregeld in de wet.

Dat het is toegestaan dat de president-directeur van de NS drie keer de balkenendenorm verdient, betekent niet dat het in de praktijk hoeft te worden uitgevoerd. Je kunt genoeg redenen bedenken waarom goed en betaalbaar met de trein reizen belangrijk is voor ons allemaal: het klimaat, het platteland verbinden met de Randstad, goed kunnen reizen naar je werk, school of voor uitjes. Het zou de NS sieren om meer de hand in eigen boezem te steken. Als de topfuncties binnen de NS gewoon de balkenendenorm zouden verdienen, werd er minimaal een miljoen euro vrijgespeeld.