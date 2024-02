Een pleidooi voor respect en empathie richting transgender en non-binaire mensen

10 feb. 2024 - 14:11

"Sorry hoor, maar gaan we niet te ver?" Nee. "In welk geval heeft Anouk een gelijk?" Niet in het voorbeeld dat in het artikel wordt aangehaald in ieder geval. "Waar heeft Anouk haat in verspreid?" In het insinueren dat alleen vrouwen die menstrueren (en daar bij bloeden) 'echte' vrouwen zijn. "Man/vrouw wordt bij bijna alle zoogdieren en veel andere soorten bepaald door XY chromosomen" Onjuist. https://www.scientificamerican.com/article/sex-redefined-the-idea-of-2-sexes-is-overly-simplistic1/ https://www.visiblebody.com/blog/beyond-just-xx-or-xy-the-complexities-of-biological-sex " Je trekt alles alleen maar in het belachelijke als je mensen wilt verbieden feiten te uiten." Maar wat Anouk uitte was geen feit.