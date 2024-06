Een paar vraagjes aan de dames Faber en Klever

Dit is ongetwijfeld het geval. Laten we daarom vooruit kijken. Juist dan is het van wezenlijk belang te weten hoe de beide dames de problematieken waarmee ze worden geconfronteerd, zullen analyseren. Daarom heb ik opnieuw een paar tips voor de hoorzittingen die overmorgen beginnen. Het publiek en de Kamerleden hebben er recht op te weten hoe Faber en Klever over bepaalde zaken denken.

Kan mevrouw Faber toelichten, welke rol het begrip "omvolking" tegenwoordig in haar denken speelt en als zij die term liever niet meer gebruikt, in hoeverre het verschijnsel als zodanig een rol speelt? Hoe denkt mevrouw Faber thans over de rol van de islam in Nederland? Acht zij die een gevaar voor de samenleving of een bijdrage aan het vaderlands palet? Kan mevrouw Klever uitleggen wat haar hedendaagse opvattingen over ontwikkelingshulp zijn als Nederlands beleidsinstrument? Is dit als zodanig contraproductief of kun je er toch iets mee bereiken? Aan welke voorwaarden moet die ontwikkelingshulp dan voldoen? Of blijft het beter de ontwikkelingshulp te schrappen om zo het eigen risico in de zorg betaalbaar te maken? Is dat Uw droom, die voorlopig in de ijskast staat?