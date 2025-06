Een oproep aan Femke Halsema: tijd voor nieuw leiderschap Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 740 keer bekeken • bewaren

Sylvia Witte Columnist en maatschappelijk werker

Kabinet Wilders is gevallen. Wat begon als een linkse nachtmerrie, bleek een wanordelijke klucht van een narcistische onbenul die onder het gewicht van zijn eigen stupiditeit is bezweken. De coalitie, geboren uit cynisme en compromiszucht, stikte in haar eigen contradicties. Het volk mag terug naar de stembus.

Er zijn van die momenten in de geschiedenis waarop het land schreeuwt om leiderschap. Het land schreeuwt niet langer om technische bestuurders, gladde praters of partijloyalisten, maar om iemand met visie, moed en morele helderheid. Iemand die tegen de stroom in durft te denken én te doen. Iemand die de politiek niet bedrijft als spel, maar als dienst aan de samenleving.

Femke Halsema, sta op!

Als bruggenbouwer. Niet als burgermeester van Amsterdam, maar als nieuwe premier van Nederland. Want er komt een tijd dat we leiders niet meer kunnen vragen, maar alleen nog kunnen roepen. Dit is zo’n moment. Wat jou onderscheidt, is niet alleen je intellectuele scherpte, maar je zeldzame combinatie van idealisme en realiteitszin. Je verbindt principes met uitvoerbaarheid en visie met beleid.

Je trad aan in een stad die bijna bezweek onder haar eigen succes, met exploderende woningprijzen, toerisme tot aan het plafond en groeiende kansenongelijkheid. Je koos nooit voor een makkelijke weg. Je maakte keuzes die weerstand opriepen, maar je stond ervoor. Je verdedigde de rechtsstaat zelfs als je eigen achterban daar moeite mee had. Dit deed je zonder theater, zonder borstklopperij, zonder de permanente honger naar applaus waar Den Haag zo aan verslaafd is geraakt.

De angst om te verliezen zag ik nooit in jouw ogen evenals de angst om moeilijke dossiers aan te pakken. Nooit zag ik jou jezelf verschansen in marketingstrategieën of partijretoriek. In noodweer bleef jij een kompas en de samenleving morele helderheid bieden. Jij, Femke, bezit het leiderschap dat Nederland nodig heeft. Sta op! Je bent niet bang voor nuance in een tijd die verslaafd is aan zwart-witdenken. Je kunt luisteren zónder te slijmen en doorpakken zónder te bulldozeren.

Je overstijgt hokjes. Je bent menslievend. Je weet wat het is om idealen te hebben, zonder ideologisch blind te zijn. Je weet wat het is om te leiden, zonder jezelf te verliezen. Als iemand in staat is om het vertrouwen in politiek leiderschap te herstellen, dan ben jij dat. Niet omdat je zegt wat mensen willen horen, maar omdat je zegt wat er gezegd móet worden. Duidelijk en altijd beargumenteerd.

Femke Halsema. Dit is een volksbevel. Je bent één van de weinige politici die geloofwaardig over vrijheid én rechtvaardigheid kan spreken. Én dit ook meent! Mensenrechten staan bij jou hoog in het vaandel. Je bent iemand die haar woorden zorgvuldig kiest, maar nooit ontwijkt. Je bent een vrouw die nuances durft te verdedigen in een tijd van slogans en soundbites.

Dus nogmaals: Femke, word nou eindelijk premier. Desnoods onder dwang!

Niet met geweld, maar met morele overmacht. Met duizenden stemmen die zeggen: wij willen iemand die het verschil maakt. Niet omdat je perfect bent, maar omdat je integer bent. Niet omdat je het alleen kunt, maar omdat je mensen durft mee te nemen. Laat je niet weerhouden door het idee dat het je roeping niet is want roepingen kies je niet zelf, die kiezen jou.

We hebben de schreeuwers gehad, de zwijgers, de draaikonten en de doordouwers. Nu willen we iemand die eerst denkt, dan doet en dan pas met ons tweet. Femke sta op!