Een open brief aan Nederland: Ik ben het zat Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 683 keer bekeken • bewaren

Abdelilah Amraoui Creative Director Artistic Ninja

In de ogen van sommigen, zoals die van de PVV, blijven we altijd "die ander".

Laat me even stoom afblazen. Hier zit ik dan, een Marokkaanse Nederlander die zijn hele leven keihard heeft gewerkt, projecten heeft opgezet om broederlijkheid en inclusiviteit te bevorderen via community portals die in dit land bekend zijn geworden. Sinds 2003 strijd ik tegen de manier waarop mensen zoals ik worden behandeld. Tot op de dag van vandaag word ik niet beoordeeld op wat ik kan, maar op basis van mijn cultuur, religie en afkomst, terwijl ik gewoon een Nederlander ben. En ik ben dit gewoon zat.

Mijn familie en ik hebben ons leven lang ons best gedaan om te integreren. Mijn vader en zijn generatie hebben keihard gewerkt om ons een beter leven te geven. We hebben Nederlands geleerd, we hebben ons aangepast, we hebben ons steentje bijgedragen aan de gemeenschap. Maar in de ogen van sommigen, zoals die van de PVV, blijven we altijd "die ander".

Neem nou die beruchte uitspraak van Wilders: "Minder, minder, minder Marokkanen". Echt, wat dacht hij daarmee te bereiken? Dat was puur en alleen een marketingactie om angst te zaaien. Het resultaat? Een veroordeling wegens het aanzetten tot discriminatie. Wilders en de PVV baseren hun uitspraken vaak op emoties in plaats van feiten. Ze creëren een vijandbeeld zonder enig bewijs dat het verminderen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland ook maar enig positief effect zou hebben.

En dan hebben we nog de recente uitspraken over Gaza. PVV-Kamerlid Dennis Ram beweerde dat er geen sprake is van hongersnood daar, terwijl internationale organisaties zoals de Verenigde Naties duidelijk hebben gemaakt dat de humanitaire situatie ernstig is. Maar ja, waarom zou je je druk maken om feiten als je een publiek hebt dat liever angst en haat hoort? Dit is gewoon een goedkope truc om meer stemmen te winnen door verdeeldheid te zaaien.

Het probleem is dat dit soort retoriek niet beperkt blijft tot Nederland. In heel Europa zie je een opkomst van rechtse populistische partijen die dezelfde tactieken gebruiken. Ze werken samen met figuren als Marine Le Pen in Frankrijk en de Alternative für Deutschland in Duitsland. Ze delen een anti-immigratie en eurosceptische agenda, allemaal gebaseerd op dezelfde soort misinformatie en angstzaaierij. Ze worden zelfs beïnvloed door rechtse bewegingen in de VS, waar vergelijkbare retoriek wordt gebruikt.

Laten we even naar de feiten kijken. Volgens onderzoek van RTL Nieuws behoren islamitische scholen in Nederland consequent tot de best presterende, met een gemiddelde score van 7,4 op de CITO-toets. En dan die nonsens over dubbele nationaliteit. Feit is dat slechts 5% van de Nederlandse bevolking een dubbele nationaliteit heeft en dit geen enkel bewijs vormt van minder loyaliteit aan Nederland.

Ik als creative, als visual designer, die aan best wel heel veel internationale, zowel nationale, videoproducties heb gewerkt, stond vol verbazing naar het moment te kijken toen Wilders dat filmpje over de islam en de koran publiceerde. Het was amateuristisch en totaal niet professioneel, terwijl hij wordt gefinancierd door grotere partijen. Ik dacht echt: "Jezus, wat ben jij een amateur. Een amateur die een professional wil zijn."

Ik heb een Nederlands paspoort en voel me volledig Nederlander. Ik hou van dit land, met al zijn gekke gewoontes en prachtige tradities. Maar toch wordt mij verteld dat ik niet echt erbij hoor. Dat ik een probleem ben. Dat er minder van mij moeten zijn. Serieus? Na zestig jaar, waarin mijn familie en ik hebben laten zien dat we deel uitmaken van deze samenleving, blijft deze onzin maar doorgaan.

De PVV kan de pot op met hun haatzaaiende retoriek. Ze weten niet waar ze het over hebben. Ze zien niet de bijdrage die wij leveren, de moeite die we doen, de liefde die we hebben voor dit land. Ze zijn te druk met het verspreiden van angst en verdeeldheid.

Ik zal hier altijd blijven, zal hier altijd wonen, en ik heb een Nederlands paspoort. Iedereen die mij hier niet wenst, kan de pot op. Dit zal in de toekomst alleen maar een batterij zijn om me nog beter te positioneren in dit land, zodat ik een sterkere stem kan krijgen en ervoor kan zorgen dat de haatzaaiende leuzen van de PVV worden ingedampt. Want Nederland bestaat uit feiten, structuur en organisatie, en hoor en wederhoor. En dat is het Nederland waar ik in geloof en voor zal blijven vechten.