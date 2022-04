Een op de vijf reptielen met uitsterven bedreigd

Een op de vijf reptielen wordt met uitsterven bedreigd . Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de staat van meer dan 100.000 reptielensoorten over de hele wereld. Wetenschappers roepen op tot onmiddellijke bescherming van met name krokodillen en schildpadden, die het uitermate moeilijk hebben.

Aan het onderzoek, dat is gepubliceerd in wetenshappelijk tijdschrift nature, is vijftien jaar lang gewerkt, ook omdat de financiering ervoor maar moeilijk van de grond kwam. Volgens de onderzoekers worden reptielen voortdurend over het hoofd gezien als het gaat om natuurbehoud, omdat ze als minder charismatisch gezien worden dan dieren met een vacht of vleugels.