Een op de drie kiezers in grote steden heeft gestemd, fors meer dan vier jaar geleden

In de grote steden heeft een op de drie kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is fors meer dan vier jaar geleden. In Amsterdam lag de opkomst om 18.00 uur bijvoorbeeld al op 34,6 procent. In 2019 had rond dat tijdstip slechts 24,5 procent van de inwoners van de hoofdstad gestemd.

In Rotterdam is de opkomst rond 18.00 uur bijna 32 procent. Dat was in 2019 op dat tijdstip 30,7 procent. In Den Haag heeft tot nu toe 37,5 procent gestemd (in 2019 34,5 procent). In Utrecht is de opkomst niet beschikbaar door een storing.