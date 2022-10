Een onbevredigend succes Opinie • 10-11-2009 • leestijd 2 minuten • bewaren

Dat de overheid een dief beloont. Dat is even wennen.

Toen justitie vijftien geleden zelf in drugs ging handelen om een netwerk van drugshandel op te rollen, greep de politiek in. Een betrouwbare overheid houdt zich verre van drugshandel, vond de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Jan-Kees de Jager van Financiën (CDA) kreeg onlangs de beschikking over een lijst met namen van mensen die zwart geld hebben ondergebracht op een geheime plek, Luxemburg waarschijnlijk. Het gaat bij elkaar om honderden miljoenen guldens. De anonieme tipgever, klokkenluider, klikspaan, vermoedelijk een gefrustreerde vermogensbeheerder van een bank, die zegt uit gewetenswroeging te hebben gehandeld, wordt voor zijn altruïstische diensten flink beloond.

Enkele tonnen, denkt de staatssecretaris als beloning aan de tipgever over te maken die in ruil daarvoor gestolen, in ieder geval niet voor verspreiding bedoelde, documenten heeft overhandigd. De man heeft in een klap honderden zwart geld eigenaren aangegeven. Dat is prettig, we moeten ten slotte allemaal belasting betalen en het gaat niet aan dat sommige mensen zich daaraan onttrekken.

De tipgever wordt intussen bedreigd, blijkbaar was het voor sommige gedupeerden niet zo moeilijk om achter zijn identiteit te komen. Wie weet krijgt de klikspaan van de overheid ook nog een nieuw uiterlijk. Met de tonnen van De Jager kan hij dan aan het strand van Zuid Frankrijk op een handdoekje in de zon gaan liggen op de plek waar tot voor kort de eigenaar van het zwarte geld lag uit te rusten van niets doen. De belastingfraudeur heeft zoveel boete gekregen van de fiscus dat hij weer aan het werk moet.

Volgens prof. Bob Smalhout, columnist van de Telegraaf, doen de door financiën beloonde klikpraktijken aan de Tweede Wereldoorlog denken (‘nazitechnieken’). Een onjuiste en onsympathieke vergelijking. Maar echt bevredigend is het handelen van De Jager toch niet. Het is te hopen dat zwart geld boven water komt door sluitende afspraken in de Europese Unie. Al of niet onder leiding van Jan Peter Balkenende.