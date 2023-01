Een noodkreet van ambtenaren die niet zonder gevolgen kan blijven

Waarbij naar mijn oordeel een vervanging van bestaande verouderde IT-systemen als eerste zal moeten worden opgepakt. Omdat het anders aanmodderen blijft met de grootste kritische factor bij alle overheidsdiensten. De huidige situatie in de afwikkeling van de toeslagenaffaire illustreert goed hetgeen hiervoor is aangegeven. In de afgelopen twee jaar is er voor slachtoffers nauwelijks iets opgelost! Mede veroorzaakt door een tekort aan arbeidskrachten.