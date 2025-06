Een nieuwe oorlog en De Rode Lijn Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 298 keer bekeken • bewaren

Foto: Nico Haasbroek

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is de 58e aflevering.

Goed nieuws. Israël vat sinds kort Iran als een grotere vijand op dan Hamas. De cynicus in mij hoopt nu stiekem dat een eventuele derde wereldoorlog zich daarom eerder in het Midden-Oosten zal gaan afspelen dan in Europa. Met alle gruwelijke gevolgen voor onschuldige burgers, die zich direct al manifesteerden, van dien. Dat helaas wel.

De belangrijkste aanleiding voor de nieuwe oorlog tussen Israël en Iran is de angst voor een nucleaire aanval van Iran op Israël. Landen die over kernwapens beschikken vinden doorgaans dat andere landen geen kernwapens mogen hebben. Ik vind dat een idioot standpunt. Het beste zou natuurlijk een wereld zonder atoombommen zijn, maar dat is niet meer terug te draaien.

President Trump speelt een behoorlijk gevaarlijk spel door Netanyahu zo zijn gang te laten gaan. Het is verder onbegrijpelijk dat zo weinig landen die Israël steeds door dik en dun steunen hun beleid niet wijzigen nu daar alle reden toe is.

Op 15 juni heb ik mee geprotesteerd tijdens de Rode Lijn demo in Den Haag. Voor het eerst met een meegenomen krukje om op te zitten. Het was, kort gezegd, hartverwarmend en ontroerend. Het viel mij wel op dat er met geen woord over de recente aanval van Israël op Iran werd gesproken. Op het Malieveld verzamelde ik allemaal flyers en krantjes. De Socialist, een uitgave van in de Internationale Socialisten, roept op de voorpagina: ‘Stop de militarisering. Nederland uit de NAVO.’ Daar is geen woord Spaans bij. Andere info riep op tot het planten van een olijfboom. En BDS staat voor Boycot, Desinvestering en Sancties. Een manier om Israël geweldloos onder druk te zetten. Bij voorbeeld door geen Israëlische producten bij Albert Heijn te kopen, zoals dadels.

Het aardigste vond ik een flyertje met het logo van de Belastingdienst. Daar lees ik: ‘In 2024 gaf de Nederlandse overheid € 1.125.000.000 uit om Israël te steunen met wapenaankopen. Dit had ook besteed kunnen worden aan een van de volgende investeringen: energiekosten voor 0.5 miljoen huishoudens; gratis boodschappen voor 100.000 huishoudens; gratis openbaar vervoer voor 5 miljoen mensen; halveren eigen risico voor 30% van de bewoners; bouw van 100.000 sociale huurwoningen; gratis kinderopvang voor 40% van de kinderen; geen collegegeld voor 50% van de studenten. Ga naar nietmijnaanslag.nl om de petitie te tekenen.

Toen ik met al die duizenden roodgekleurde mensen door het centrum van Den Haag liep overviel mij even een gevoel van trots. Fijn dat er in ons land nog zoveel mensen zich om het lot van anderen bekommeren en de regering dwingend verzoeken om bij te dragen aan het beëindigen van de genocide in Gaza. Neerlands hoop in bange dagen.

Volgende keer: een gesprek met de ex-politicus Jan Pronk.