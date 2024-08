Een nieuwe draai aan de eindeloze spiraal van wraak in het Midden-Oosten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 230 keer bekeken • bewaren

Moet er wraak worden genomen? Mijn vader zei altijd: "Je kunt mensen weliswaar vermoorden, maar onthoud dat je een idee nooit kunt decimeren."

Hoewel de schuldvraag nog open ligt, lijkt Israël verantwoordelijk voor de moord op Ismail Haniyeh. En dit in het hart van Iran. Hamas zei dat haar politiek leider werd gedood bij "een verraderlijke zionistische aanval op zijn woning in Teheran".

De president van Iran zweert dat Israël 'spijt zal hebben van de laffe actie', terwijl Opperste Leider Khamenei zegt dat het de plicht van Teheran is om de moord op Haniyeh te wreken. Het probleem is echter dat niemand zit te wachten op meer oorlog, niemand op gesneuvelde moeders en kinderen. Maar dit roept wel weer een tegenreactie op.

Israël heeft sinds haar oprichting in 1948 nooit en te nimmer rust gekend. En dat is met zo'n houding en alle acties en reacties ook niet verwonderlijk. Want er zal nu weer een nieuwe politieke leider van Hamas opstaan. Deze zoveelste Israëlische moord markeert een enorm belangrijk keerpunt in het voortdurende conflict in het Midden-Oosten.

Omdat het kort na de eveneens Israëlische moord op de leidende Hezbollah-agent, Fuad Shukr, in het zuiden van Beiroet kwam, bewijst het dat de Iraanse veiligheid grondig is doordrongen door de Israëliërs - misschien zelfs wel dat tot aan de hoogste leden van het veiligheidsapparaat van de Republiek er leden door de Mossad zijn gerekruteerd. Hoe anders kun je zo'n spectaculaire dubbele klap verklaren, met alle inlichtingen die betrokken moeten zijn geweest bij het opsporen van beiden mannen en het bepalen van het doelwit?

Wat nog meer betekenis geeft aan de moord op Haniyeh is het feit dat het gebeurde tijdens zijn bezoek aan het land voor de beëdiging van de nieuw verkozen president van Iran, Masoud Pezeshkian, die volgens Iraanse normen als 'gematigd' wordt beschouwd. Pezeshkian had, zo moet worden opgemerkt, zijn intentie uitgesproken om onderhandelingen met het Westen aan te gaan met het oog op het normaliseren van de economische betrekkingen en het bereiken van sancties, waarschijnlijk te beginnen met Europa.

Welnu, met één raketaanval heeft Tel Aviv een einde gemaakt aan dit scenario dat zich binnenkort ontvouwt, gezien de roep om wraak die sindsdien is ontstaan ​​bij de Ayatollah en de gelederen van zijn privé leger, de IRGC. In tegenstelling tot de moord op de hooggeplaatste Iraanse generaal Qasem Soleimani door de Amerikanen, met een luchtaanval op een motorkonvooi in januari 2020 waarmee hij zich verplaatste vanuit de luchthaven van Baghdad, bevond Haniyeh zich in de Iraanse hoofdstad en stond hij onder bescherming van de Iraanse regering . Dit soort inbreuken op de veiligheid zijn zowel ernstig als zeer vernederend.

Netanyahu en zijn extreemrechtse coalitie van zionistische extremisten zijn van plan het conflict in Gaza uit te breiden tot de hele regio. En daar maken zij ook geen geheim van, aldus Eretz Israël! Wanneer dat lukt, zal Biden aan het einde van zijn ambtstermijn in het Oval Office met een behoorlijke hoofdpijn komen te zitten. Het laatste waar de regering-Biden nu naar op zoek zal zijn, is een openlijk conflict met Iran.

En dit is waarmee Donald J.Trump aan geopolitiek kapitaal kan winnen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen die nog maar een paar maanden weg zijn. Trumps vijandigheid jegens de Republiek Iran in het buitenland tijdens zijn laatste ambtstermijn werd alleen geëvenaard door zijn vijandigheid voor de zogenaamde 'deep state' thuis. Hij ziet Iran minder als een land en meer als een dolk die gericht is op het hart van de veiligheid van Israël en bij de belangen van de VS. In dit kader heeft hij een goede vriend in de vorm van een tot nu toe belegerde Netanyahu-regime dat van genocidale slachtpartijen een deugd heeft gemaakt in Gaza sinds 7 oktober 2023...

Op zijn minst moeten de Iraniërs in de toekomst een schijn van afschrikking gaan herstellen als het gaat om de Israëliërs en hun bredere netwerk van Westerse bondgenoten en sponsors. Dit zal nu alleen worden bereikt met een grote aanval op Israël. Het zou heel goed een gezamenlijke operatie kunnen inhouden in samenwerking met Hezbollah, na de moord op Sakr in Beiroet. Er zijn ook de Houthi's in Jemen om rekening mee te houden. Iraanse bezittingen in Irak en ook de steun van de Assad-regering in Damascus.

Het was de moord op aartshertog Ferdinand in Sarajevo in juni 1914 die de katalysator was voor Europa's stortvloed aan WOI. Wat denk jij? Hebben we thans het equivalent in het Midden-Oosten met de moord op Ismail Haniyeh door Israël in Teheran? En moet Iran wraak nemen?