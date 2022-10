Een nieuwe coronavariant kan deze winter opduiken

De ziekenhuisopnames en de sterfgevallen zijn momenteel laag in Amerika. Maar volgens Fauci is de zomer van 2021 een goed voorbeeld van hoe het eerst goed kan gaan en vervolgens volledig kan omslaan. De coronavariant omikron veroorzaakte namelijk afgelopen winter een recordgolf aan gevallen. Sindsdien zouden meerdere subvarianten van de omikron zich hebben verspreid en dominant zijn geworden in het land. 81,3 Procent van de gevallen bestaan uit BA.5. Uit onderzoek blijkt dat deze subvariant en zijn voorganger BA.4 drie keer minder gevoelig zijn voor de antigenen van de coronavaccinaties dan de omikron in zijn originele vorm. Volgens Fauci zou het niet verbazingwekkend zijn als er deze winter een nieuwe, meer besmettelijke subvariant opduikt.

Hierdoor is het volgens Fauci belangrijk om een booster te nemen die specifiek gericht is op de omikron. Amerikanen van 12 jaar en ouder, die hun primaire coronavaccinaties hebben gehaald, komen in aanmerking voor deze nieuwe vaccin. "We moedigen mensen aan, vooral omdat we nu in het herfstseizoen zijn, om dat specifieke bijgewerkte vaccin te krijgen, dat voor ons gelukkig gericht is op de belangrijkste circulerende variant", aldus Fauci.