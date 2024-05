Een nieuw kabinet, maar de zorgen voor de Wajong blijven Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

Ik vond het eigenlijk best rustig de afgelopen tijd dat de vier partijen in formatie waren en er eigenlijk niet zo goed uit kwamen samen. Ik hoefde me even geen zorgen te maken om de toekomst van de Wajong en of ik wel rond zou kunnen komen als er weer nieuwe bezuinigingen zouden komen.

Het gaf me de energie om nieuwe stappen te zetten en dat heeft z'n vruchten afgeworpen. Ik werk nu naast de bibliotheek ook bij de kinderboerderij en dat geeft veel plezier en nieuwe energie! Het is leuk om in de weide bezig te zijn terwijl de dieren om me heen scharrelen. Daarnaast werk ik hard om mijn sociale angsten te overwinnen. Daarvoor ga ik elke week naar de inloop waar ik een praatje kan maken of ga tekenen.

Pas vroeg iemand mij: Zou je nog steeds een betaalde baan willen, waarop ik volmondig ja zei. Omdat ik het onbekende 22q11ds heb duurt het bij mij langer om me ergens op mijn gemak te voelen of om nieuwe dingen aan te leren. Een betaalde baan is om deze reden ook niet gelukt. Ik heb zodoende mijn leven ingericht op een manier die wel haalbaar is voor mij.

Dat neemt niet weg dat ik er nog steeds van droom om mee te doen in de samenleving met een betaalde baan of op mijn eigen manier mijn geld verdienen. Zoals Esther Ouwehand het zo mooi verwoordde in haar speech: We moeten minderheden juist beschermen en er op kunnen vertrouwen dat je gelijk bent in Nederland.

Daar hebben we nog een lange weg in te gaan met zijn allen, zeker met dit nieuwe rechtse kabinet waarin er opnieuw niet wordt omgekeken naar mensen met een beperking.

Als je een beperking hebt moet je net wat harder knokken dan een ander en het zou zo fijn zijn als daar meer begrip voor zou komen vanuit de samenleving en het kabinet.

De tijd zal het leren, ondertussen zal ik me zoveel mogelijk blijven ontwikkelen op mijn eigen manier.