Een nieuw jaar, een nieuw begin, maar alle seinen staan wel op rood

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Oproep noodpakket gaat over méér dan alleen tijdelijk geheel zelfredzaam zijn.

De oproep van premier Schoof aan Nederlandse burgers om een noodpakket aan te schaffen staat symbool voor de algehele malaise waarin onze samenleving verkeert. De verkapte boodschap die met het noodpakket feitelijk gegeven wordt is dat burgers zich goed moeten voorbereiden op het definitief loslaten van de decennia lang vertrouwde zekerheid van Nederland als welvarende verzorgingsstaat. Met het letterlijk afsluiten van het Groninger gasveld is ook het laatste stukje verzorgingsstaat dat er sociaal-economisch nog was, begraven.

Door het afbraakbeleid en vooral het vooruitschuiven van voorzienbare problemen van de Rutte-kabinetten zijn steeds meer seinen op diverse terreinen op rood gaan staan. Met als uiteindelijke uitkomst dat in 2024 op alle strategische terreinen in onze samenleving de seinen rood kleuren.

De gevolgen daarvan voor de sociale cohesie in de samenleving zijn iedere dag waar te nemen: verdeeldheid, polarisatie en steeds meer burgers met een onzeker en onduidelijk toekomstperspectief. Massaal wordt om oplossingen gevraagd aan het kabinet Schoof. Alleen die levert niet. Verwacht mag worden dat dit in 2025 zo blijft vanwege voortdurende conflicten tussen de coalitiepartijen en hun partijleiders.

De transitie van een verzorgingsstaat, met altijd méér dan genoeg personeel en geld, naar een samenleving gebaseerd op zelfredzaamheid nu het geld op is, en er méér geld naar defensie en veiligheid moet gaan, zal voor iedere burger flink wennen zijn. Toch laat het kabinet Schoof daar geen onduidelijkheid over bestaan. Veel problemen in de samenleving worden door dit kabinet op het bordje van gemeenten gelegd die daarvoor geen extra geld ontvangen. Die mogen aan hun kwetsbare inwoners duidelijk maken dat aan zelfredzaamheid niet meer valt te ontkomen. Een boodschap die vooral voor oudere kwetsbare inwoners moeilijk te accepteren is vanwege hun jarenlange ervaring met onze ooit zo geprezen verzorgingsstaat.

De komende maanden gaat een publieke campagne van start om u bewust te maken dat het kopen van een noodpakket verstandig is. Als oplossing om u tijdelijk zelf te kunnen redden in het geval Nederland zal worden aangevallen door Rusland en een aanslag wordt gepleegd op onze digitale strategische infrastructuur. Zoals onze water- en elektriciteitsvoorzieningen.

Bedenk echter bij het zien van spotjes over het noodpakket dat blijvende zelfredzaamheid het nieuwe normaal in de Nederlandse samenleving zal zijn en het beter is om het verlangen naar een verzorgingsstaat in zijn geheel los te laten.

Loslaten en accepteren zijn dan ook goede voornemens voor alle burgers in 2025.