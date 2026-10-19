Een Nederlandse toerist vertelt over de chaos in Parijs Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 303 keer bekeken • Bewaren

Gust die als toerist Parijs bezoekt, doet tegenover de Franse krant Le Parisien verslag van zijn weekend. Op zaterdag werd hij al gewaarschuwd door zijn hotel dat het gevaarlijk kon worden. Aan het begin van de middag werd hij zelfs gebeld met het advies snel terug te keren naar het hotel: 'Het gaat nu beginnen".

Wat zich vervolgens in de volgende uren voor zijn ogen voltrok zal hij niet licht vergeten. Aan de ene kant vreedzame, vrolijke demonstranten, aan de andere kant het geweld van relschoppers en politie. "Het was alsof we in een film beland waren." De vrouw van Gust komt uit Rotterdam en is dus wel wat gewend maar dit tartte iedere verbeelding, vertelt de onthutste toerist. Gust benadrukt dat hij voor het recht op demonstratie is.

"Heb je het idee dat je een echte Franse ervaring hebt ondergaan." wil de interviewer weten. Gust beaamt dat. "Dit maken we in Nederland niet mee."

Het interview is ook te bekijken via het Franse YouTube-alternatief Daily Motion.