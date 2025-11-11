'Een namaakstem die fascistendrek over een digitale beat smeert'

'En door het hele land waren er afgelopen week mensen een ander lied aan het luisteren', zegt Joost Oomen in De Nieuws BV. 'Een AI-gegenereerd muziekje, een lied is het eigenlijk niet te noemen, waar een spook in zingt, of eigenlijk niet eens een spook in zingt, waar slechts een racistische leegte valt te horen.'