Een moraal zonder God

12 okt. 2009 - 15:00

Ik denk dat Frans de Waal helemaal gelijk heeft met de bewering dat het de meeste gelovigen om de moraal te doen is. Er zijn meer bezorgde ouders dan schriftgeleerden. Bill O'Reilly zou een feit nog niet willen herkennen als deze voor hem stond en hem met een koekepan om de oren sloeg, maar de kijkers die zich door hem laten informeren weten vaak niet beter. Richting die gelovigen, lijkt het me vooral belangrijk om te benadrukken dat Darwinisme in het domein waar religie en wetenschap elkaar overlappen, gedrag niet VOORschrijft maar BEschrijft. Het is een kwestie van 'is' en niet van 'ought'. Het vervangt de claims van religie niet, maar het haalt de exceptionele positie van waaruit religie die claims maakt onderuit. Religie en wetenschap staan natuurlijk al veel langer op gespannen voet. De ruimte die veel christenen hebben ingeruimd door de bijbel niet letterlijk te interpreteren bestaat al een tijd en is niet fundamenteel veranderd met de opkomst van de sociobiologie. Het fanatisme waarmee gelovigen vasthouden aan, of teruggrijpen naar religieuze dogma's loopt niet parallel met de mate van identiteit die een individu aan zijn/haar geloof kan ontlenen, maar loopt parallel met de mate van autoriteit. En dat is iets dat niet zozeer intrinsiek door religie wordt bepaald, maar door de rollen die gelovigen in hun kerk of gemeenschap vervullen en vooral ook door de botsingen tussen die kerk of gemeenschap en seculiere processen. Ik denk dat de letterlijke interpretatie van de bijbel die nu opgang doet bij uitstek een gevolg is van dergelijke botsingen en niet losgekoppeld kan worden van de partijpolitiek in de Verenigde Staten. Religie en kapitalisme zijn daar een merkwaardig, voor mij onbegrijpelijk pact aangegaan en vervolgens in de ideologische loopgraven beland. Mijn ervaring op de verhitte Amerikaanse internetfora is dat ik, als ik mijn verbazing over die ontwikkeling uitspreek, op een hoop weerstand stuit, maar vaak wel minder weerstand dan het verbale gekletter bij aanvang deed vermoeden. De term liberal heeft vaak een negatievere connotatie dan de term atheist. Als je die begrippen van elkaar los weet te koppelen en niet meer in een hokje te vangen bent, blijkt er vaak wel wat speelruimte te zijn. Ironisch genoeg zelfs juist bij die pentecostals waar die dwaze, letterlijke interpretatie van de bijbel geboren is. In Nederland weten we inmiddels ook wat polarisatie is, maar het blijft een polarisatie tussen links en rechts. Het religie/wetenschap debat is niet ingekapseld door politieke tegenstellingen en dat is een ontwikkeling die we, volgens mij, ook moeten willen voorkomen. Ik denk dan ook dat een harde opstelling goed is als het gaat om die gebieden waar religie wetenschap ondermijnt. Geen intelligent design en creationisme op scholen. Maar op het gebied van ethiek pleit ik voor het zoeken naar gemeenschappelijke grond tussen religie en de eigen, non-geprivilegieerde politieke overtuiging du jour. Het 'is' en 'ought' verhaal is daarbij fundamenteel. Het doet het recht van een homosexueel uit Alabama om zijn eigen gevoelens op basis van zijn religie te verwerpen niet af als fundamenteel 'tegennatuurlijk', maar het ontneemt hem wel het recht om politieke consequenties te verbinden aan zijn overtuiging dat de homosexuele gevoelens van anderen eveneens 'tegennatuurlijk' zijn. Het verhaal van Frans de Waal moet, richting gelovigen, ook belicht worden, maar dan vooral om het eigen verleden in perspectief te zetten en daar afstand van te nemen. Want ik kan mij, afgemeten aan de frequentie waarmee ik termen als 'feminisering' en 'slachtoffercultuur' voorbij zie vliegen, niet aan de indruk onttrekken dat sociaal Darwinisme weer aan een opmars bezig is. En in Europa, waar religie minder dominant aanwezig is dan in de VS, is het vaak dat sociaal Darwinisme dat het fundament vormt van een harde, kapitalistische overtuiging.