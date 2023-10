Een miljoen Polen op de been om verkiezingsramp af te wenden

In de Poolse hoofdstad Warschau zijn een miljoen democratisch gezinde burgers de straat op gegaan in de aanloop naar de verkiezingen die over twee weken plaatsvinden. Die parlementsverkiezingen worden gezien als de laatste kans om de democratie in Polen te redden. De afgelopen jaren heeft de populistische ultraconservatieve regering van PiS de rechtsstaat zwaar beschadigd en haat gezaaid in de samenleving, tegen vrouwenrechten, tegen de LHBTI-gemeenschap en tegen de onafhankelijke rechtspraak, om maar een paar zaken te noemen.