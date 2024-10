Een Michelinster met vieze bijsmaak Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 282 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Een ster voor het Dolfinarium is een degradatie van deze felbegeerde onderscheiding.

Deze week heel druk bezig geweest met onderzoeken naar dierenmisstanden, waardoor ik dit nieuws wat later zag. Het uitdelen van sterren door Michelin is ook niet iets wat ik heel intensief volg, behalve wanneer restaurants gericht op plantaardig in de sterren vallen. Maar toen ik de kop zag ‘Dolfinarium Harderwijk krijgt Michelinster’ brak mijn klomp. Zijn ze niet helemaal lekker geworden daar bij Michelin?

Ik dacht eerst even dat er misschien een bijzonder restaurant bij zat. Zou ik ook jammer hebben gevonden, maar dat is het dus niet. Het Dolfinarium heeft zélf een Michelinster gekregen. Blijkbaar worden die sterren ook uitgedeeld aan ‘bijzondere attracties’ en krijgen ze hiermee een aanbeveling in de reisgids van Michelin. De grote vraag is nu: waar ging het mis bij de jury? Als er één attractiepark onder vuur ligt, is het dit circus met wilde dieren in Harderwijk wel.

In augustus werd nog bekend dat het Dolfinarium het lidmaatschap van de European Association for Aquatic Mammals, de Europese branchevereniging voor zeezoogdieren, is kwijtgeraakt, omdat het niet voldoet aan de eisen. Eind augustus diende Bite Back nog een handhavingsverzoek in omdat het park de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur nog steeds overtreedt.

In 2019 is het Dolfinarium hard op de vingers geslagen door de Visitatiecommissie Dierentuinen, die het Dolfinarium op veel punten afkeurde als dierentuin. De behuizing was te klein, de circusshows met kunstjes voor publiek en de fotomomenten waren allen onderdeel van de kritiek.

Naar aanleiding van het bezoek door de Visitatiecommissie Dierentuinen in 2019 zijn er wijzigingen aangebracht in de dierentuinvergunning van het Dolfinarium. Het gaat vooral om het zogenaamd educatieve aspect van de voorstellingen. In de afspraken staat onder andere beschreven dat het zwaaien met de vinnen door Californische zeeleeuwen een onwenselijke gedraging is die niet meer mag voorkomen. Bite Back heeft zowel in 2023 als in 2024 beelden kunnen maken waarop dit nog steeds zichtbaar is bij zowel Californische zeeleeuwen als bij Stellerzeeleeuwen. En zo is er natuurlijk nog veel meer.

Ondanks toezeggingen van het Dolfinarium om ermee te stoppen, werd in mei van dit jaar bekend dat het watercircus in Harderwijk nog altijd fotomomenten aanbiedt met dolfijnen. Fotomomenten met dolfijnen aanbieden druist in tegen alles wat het Dolfinarium beweert te zijn, namelijk ‘educatief’. Toenmalig demissionair minister Adema van LNV gaven destijds wederom aan dat het Dolfinarium er direct mee moet stoppen.

Het dolfinarium ligt al jaren enorm onder vuur. En dat geld verdienen het belangrijkste voor ze is, bleek ook toen ze bedacht hadden wat zeezoogdieren aan een Chinees pretpark te verkopen. Gelukkig hebben House of Animals en Sea Shepherd daar een stokje voor kunnen steken.

In 2021 diende ik zelf een klacht in bij Reclame Code Commissie (RCC). want de slogan ‘Ontdek, Beleef en Bescherm’ is hartstikke misleidend. Het wekt de indruk dat bezoekers dieren beschermen door een kaartje te kopen. Dat is niet waar en de RCC was het met mij eens.

Ik kan nog een hele tijd doorgaan met misstanden op een rijtje zetten. Zoals het feit dat de bezoekersaantallen al jaren gelukkig enorm teruglopen. Of de slechte financiële situatie waar dit afschuwelijke bedrijf al vaak in heeft verkeerd. En wat dacht je van alle winkels en online platforms die geen kaartjes meer voor dit achterhaalde circus verkopen?

Eigenlijk zou ik alle restaurants met een Michelinster willen oproepen zich hiertegen uit te spreken. Een ster voor het Dolfinarium is een degradatie van deze felbegeerde onderscheiding. Wat ooit een culinaire aanbeveling was heeft opeens een hele vieze bijsmaak.