Een maand nuchter op stap, wat blijft er dan over van het feestje? Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • Bewaren

Isa Klinkenberg Student journalistiek, social media redacteur Persoon volgen

Is alcohol uit? Jonge mensen consumeren steeds minder alcohol. In 2017 was 86 procent van alle jongeren van 18 tot 25 jaar een drinker. In 2024 is dat gedaald naar 81 procent. Het aandeel jongeren dat voldoet aan de richtlijn alcoholgebruik is sinds 2017 gestegen van 25 naar 33 procent. Dit heeft uiteraard ontelbare gezondheidsvoordelen.

Maar is er iets wat de nieuwe generatie misloopt? De ervaringen die je opdoet door uit te gaan en alcohol te drinken? Of hebben deze jongeren het bij het goede eind en hebben ze ontdekt dat ze geen drank nodig hebben om plezier te hebben?

Ik ging het proberen te ontdekken. Ik ging 30 dagen nuchter door het leven. Dat betekende niet dat ik thuis op de bank ging zitten. Ik ging zoveel mogelijk feestjes meepakken en deze zonder ook maar een druppel alcohol op meemaken, om te kijken hoe de feestjes dan waren.

Kleine ongemakken

Een van de grootste uitdagingen, was de vanzelfsprekendheid waarmee drinken onderdeel is van sociale interactie. In de eerste dagen van mijn experiment, ging ik uit eten bij tapasbar Mañana. Hier begon meteen het gezeik. We waren met een grote groep meiden en we deelden de kosten gelijk, want je deelt de tapas ook. ‘Wil je bier of wijn?’, werd er meteen gevraagd. ‘Uh, cola’.

Ik was uiteindelijk niet de enige die voor fris ging. De afspraak was of 2 cocktails/speciaal bier of 3 wijn of 4 bier/fris. Maar ja, aan die 4 fris kom je natuurlijk nooit. 2 cola zero en je betaalt wel mee. Maar goed, als dat alles is.

Diezelfde avond gingen we na het eten door naar de Irish Pub. Leuk. Iedereen aan de Guinness, en natuurlijk kan een potje ‘Split the G’, dan niet ontbreken. Dat is een spel waarbij je je glas precies zo ver probeert leeg te drinken, dat de rand van het bier precies gelijk is met het streepje van de G. Leuk spel, maar met een ander drankje dan Guinness, kun je niet mee doen. Dus zat ik er maar een beetje ‘suf’ (zo voelt dan dan) naar te kijken.

Na de Irish Pub gingen we door naar café Bolle, want het was dobbeldinsdag. Je bestelt, vervolgens dobbel je met een dobbelsteen en als je een even getal gooit, krijg je je drankjes gratis. Anders betaal je gewoon de normale prijs. Je kan niet verliezen dus. Ik ging natuurlijk dobbelen en ik bestelde meteen voor mijn vriendinnen. Shit, verloren. En nu? Hoe ga je dat dan verdelen? Allemaal stelz en 1 cola. Dat zijn allemaal van die kleine dingen waar je ineens tegenaan loopt als jij niet drinkt en de rest wel.

Voordelen

Maar niet drinken heeft natuurlijk ook veel voordelen. Zo kon ik vaker de auto pakken, waar ik normaal zou moeten fietsen. In de ochtend word je fit wakker. Je hebt geen katers en hebt daadwerkelijk iets aan de dag na een feest. Ook vind ik het prettig dat ik me dingen altijd nog erg helder herinner. De zogenoemde ‘hangxiety’ is geen ding meer. Je weet precies wat je gedaan hebt en met wie je gepraat hebt. Je weet zeker dat je geen domme dingen hebt gedaan.

Het niet drinken van alcohol geeft me dus meer rust. In de ochtend na een activiteit, maar ook van tevoren en op het moment zelf. Zo was ik bijvoorbeeld naar een studentenfestival in Eindhoven: Miami Nice. Dat was dus eerst een stuk met de trein en dan vervolgens met de ov-fiets nog een stuk fietsen. Als ik wist dat ik ging drinken, had ik me best een beetje zorgen gemaakt over de terugreis. Je hoopt dan toch dat alles goed gaat, je niet te dronken wordt, je niet vergeet om op tijd te vertrekken of dat je van de fiets af valt. Als je weet dat je niet gaat drinken, neemt dat veel zorgen weg, want je weet dat je altijd in staat bent om het op te lossen mocht er iets fout gaan.

Dronken maar niet echt

Maar hoe zijn die feestjes nou zonder alcohol? Zijn ze net zo leuk? Heb je evenveel energie? Mijn ervaring is dus dat je echt geen alcohol nodig hebt om het leuk te hebben. Tuurlijk ben je soms moe en waar je wel meer last van hebt als je niet drinkt, is de pijn aan je voeten en rug bij een hele avond op je benen staan. Ook ergerde ik me meer aan mensen die me omver duwen in een drukke club. Maar dit zijn dingen waar je je even overheen moet zetten en dan kun je de leukste avonden hebben, gewoon volledig nuchter.

Je moet het er zelf van maken, maar dat is met alcohol ook zo. Waar je normaal zou terugvallen op drankspelletjes of mensen opjutten om hun glas leeg te drinken, moet je nu soms zoeken naar gespreksonderwerpen of maar even in de ongemakkelijkheid staan. Maar als je mentaal de knop omzet en er met volle energie en enthousiasme ingaat, heb je de tijd van je leven.

Het is zelfs zo, dat je soms zo mee kan gaan in de vrolijkheid van alle dronken mensen om je heen, je je soms ook een beetje aangeschoten kan voelen. Dit gebeurde mij op het studentenfestival Dichtgetikt. Het was een hele warme dag, en ik stond met vrienden in een container, die was bestempeld als de ‘ravebox’ . Hier stonden we met z’n allen te springen en te dansen. Het was erg warm in de container en je stond dicht op elkaar. Wel was de sfeer erg goed en de muziek erg leuk. Op een gegeven moment had ik het zo leuk en was ik ook zo vermoeid, dat ik gewoon een beetje een vaag en euforisch gevoel begon te krijgen, net alsof ik dronken was. Een hele gekke ervaring, maar wel erg leuk. Dit gebeurde mij wel vaker op stap, maar dan in mindere mate. Dat roept bij mij dan weer de vraag op of dronken zijn dan wel altijd volledig aan de alcohol ligt.

Na deze dagen kan ik met zekerheid zeggen dat je geen alcohol nodig hebt om een leuk feestje te beleven. De jongeren die minder drinken zijn zeker iets op het spoor en ‘missen’ minder dan misschien gedacht. Ik zal na dit experiment misschien niet volledig nuchter door het leven gaan, maar zal zeker vaker het glas laten staan.

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