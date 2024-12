Een maand geleden wilde Geert Wilders de banden met Assad nog aanhalen: ‘Die man zal niet weggaan’ Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 285 keer bekeken • bewaren

“Wat je ook van hem vindt - en fraai is het natuurlijk niet - die man zal niet weggaan”, zei Geert Wilders op 5 november over Bashar al-Assad. De grote visionair pleitte er daarom tegenover Nieuwsuur voor om de banden met de massamoordenaar aan te halen. “Er is een hele beweging in Europa van landen die zeggen: we moeten hier zaken mee doen”, aldus Wilders. “We moeten dan ook kijken of we met Assad contacten moeten hebben.”

De PVV drong er al langer op aan om delen van Syrië veilig te verklaren, zodat Nederland vluchtelingen kan terugsturen naar het land. Om uit de impasse over de verzonnen asielcrisis te komen, sprak de PVV met NSC af om Syrië nog dit jaar deels veilig te verklaren. Ook Syriërs met een verblijfsvergunning zouden in aanmerking komen voor terugkeer. Deskundigen waren daar destijds al erg sceptisch over. “Er is geen gebied dat helemaal veilig is of totaal onveilig”, zei Gonzalo Vargas Llosa van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tegen Nieuwsuur.