Een links bestuur maakt een gemeente duur?

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

"Een links bestuur maakt een gemeente duur". Dit staat nu een week levensgroot langs de A6 bij Almere te lezen. Een billboard kan een boodschap groot maken, maar dat maakt het nog geen waarheid. Vaak is het eerder een soort leugen.

De VVD voert momenteel een gemeentelijke campagne waarin ze benadrukken dat zij zuinig met geld omgaan. Naast de eerste Slogan verschijnen langs de binnenstedelijker wegen slogans als “Zuinig op uw portemonnee” en “Uw auto is geen melkkoe”. De boodschap is duidelijk: geld is hun verleidingsmiddel. Erg eendimensionaal.

Onderzoek laat echter iets anders zien. Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden is er geen bewijs dat linkse gemeenten structureel duurder zijn. Analyses van meerdere gemeenten en verkiezingsrondes tonen geen systematisch verband tussen politieke kleur en lokale lasten.

Kostenstijgingen bij gemeenten hangen vooral samen met externe factoren: wettelijke zorgtaken, rijksnormen en demografische veranderingen. Dat zijn structurele invloeden die buiten de directe politieke kleur liggen.

Voor wie lokaal communiceert over politiek is dit relevant. Campagnes werken vaak met sterke beelden en simpele tegenstellingen. Zo kan de indruk ontstaan dat politieke kleur directe invloed heeft op uitgaven, terwijl data dat niet bevestigen.

Kortom: de boodschap dat “linkse gemeenten duur zijn” is politieke framing. Het mag onderdeel zijn van een campagne, maar een eerlijk debat vraagt dat kiezers altijd de echte cijfers naast de slogans leggen.

De Almeerse situatie: De VVD stelt dat linkse besturen gemeenten duur maken, maar juist in Almere laten langdurige investeringen zoals Floriade en de stadsuitbreiding in Oosterwold, die door de hele raad inclusief VVD werden goedgekeurd, zien dat financiële druk vooral voortkomt uit keuzes over grote prestigieuze projecten en risicobeheer, niet uit politieke kleur. Daar heeft nu vooral de gemiddelde hardwerkende Almeerder last van.