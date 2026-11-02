Een linkiewinkie deed gemeen tegen mij. Je raadt nooit wat er gebeurde Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 1817 keer bekeken • Bewaren

We kennen ondertussen de verhaaltjes wel. De tragedie van iemand die ooit links was, maar op een kwade dinsdag door een overijverige linkiewinkie op het internet op de tenen werd getrapt en toen besloot kneiterrechts te worden.

Wacht even! Iemand deed gemeen tegen jou en nu wil jij geen goedkope huizen meer? Iemand werd boos op jou, omdat jij AI gebruikte en nu steek je een middelvinger op tegen arbeidsrechten? Iemand noemde jou een keer een racist en nu mag het klimaat de tering krijgen?

Och heden, wat een leed. Haal de EHBO-doos er maar bij, want er is weer eens een ego gekneusd. En dan krijgen we natuurlijk het advies dat links wat liever moet doen. Want ja, met die slechte marketing komen jullie nergens, hoor!

Maar heb alsjeblieft geen kritiek op schreeuwwitje Wilders, want Pim. Ook wel luguber om ruim twintig jaar na dato een kale homo er met de haren bij te slepen, terwijl de moord op Els Borst kennelijk niet in hetzelfde geheugen gegrift staat.

Als ‘iemand op het internet deed gemeen tegen mij’ werkelijk voldoende is om je politieke overtuigingen overboord te gooien, heb je jouw recht om iemand een snowflake te noemen toch echt verspeeld. Leg maar snel jouw ego in de vriezer voordat het als een sneeuwvlokje smelt in de zon.

Nu komt vast iemand met het stokpaardje dat ik te veel polariseer. Dat ik mensen wegzet en de kloof alleen maar groter maak. Maar mensenrechten ter discussie stellen is opeens een gezonde inhoudelijke discussie?

Ja, misschien vind je wel dat homo's überhaupt niet mogen trouwen. Maar dat iemand vervolgens de analyse trekt dat jij een homofoob bent, gaat pas echt te ver. Dan wordt een correcte analyse door framing opeens afgedaan als ‘gescheld’.

Het benoemen van racisme is ondertussen een ergere misdaad in het publieke debat dan daadwerkelijk een racist zijn. En wie daar iets van zegt, is natuurlijk degene die polariseert. Ach, wat zijn sommige mensen toch ontzettend dapper in hun overtuigingen. Zolang niemand iets onaardigs zegt over hufters die andermans rechten willen inperken, tenminste.

Anderen moeten maar eelt kweken, terwijl jij wil uitdelen zonder enig weerwoord. We moeten het namelijk wel gezellig houden. Fatsoen moet je doen, maar alleen in woord. Zodra het over wetgeving gaat, moeten we zelfs de walgelijkste voorstellen zonder weerwoord kunnen bespreken. Anders kunnen we vluchtelingen niet ‘fatsoenlijk’ laten verzuipen op zee.

Niemand vindt het erg dat jij politiek incorrect bent. Wel spreken we jou erop aan dat jij incorrect bent. Welkom in een vrije samenleving.

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