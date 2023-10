Een leven zonder glitters nu de EU ze heeft verboden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: lluanbroad

Ik herinner me nog zo goed het geluid van glitters die uit hun buisjes ontsnapten, hoe ze dansten op de tonen van kinderlachen en zich nestelden in de hoeken van je huis. Elk oppervlak was een potentieel canvas voor deze minuscule kunstenaars van kleur.

In de ochtendzon glommen de glitters op de ontbijttafel als kleine sterretjes die de dag begroetten. De kat, altijd het slachtoffer, leek meer op een discobal na een middag met je kinderen. Maar nu, nu hoor ik het gefluister van verandering. Want sinds half oktober zijn ze verdwenen uit winkels, zowel de cosmetische als de knutselveilige. Als ik de site van Radar mag geloven.

Elk glittertje groter dan 5mm is nog toegestaan, wat ons nog wat sprankelende toekomst geeft. De nieuwe normen zijn zowel een zegen voor ons milieu, als een zegen voor ons huis. De woonkamer hoeft niet langer bang te zijn voor de fonkelende invasie. Er is een zucht van verlichting voelbaar, bijna hoorbaar, die door de muren van je huis waait. De bank, het tapijt, zelfs de kat lijken de komst van de nieuwe normen te vieren. Eindelijk een leven zonder de constante confrontatie met glitters.

Nou overdrijf ik dat natuurlijk want hoezeer ik ook van glitter en glamour hou.....ik hou niet van glitters in mijn huis en haar. Ook niet van de alternatieven.

Ik ben me er ook van bewust dat er andere 'vijanden' zijn die het ban-doelwit zouden kunnen zijn. Denk aan slijm, dat kleverige wezen dat in de handen van kinderen transformeert tot vormloze onheilspellende entiteiten, het huis overneemt met zijn smerige sporen. Of confetti, het feestelijke monster dat zich in elke hoek en spleet verstopt, ons achterlatend met eindeloze verrassingsmomenten weken na de viering. En hoe zit het met magisch zand? Het lijkt onschuldig, toch? Maar dat vormbare, korrelige spul heeft een manier om overal in te belanden waar het niet hoort!

Dus, laten we na de glitters ook deze jongens aanpakken. Want hoewel het een glinsterend, plakkerig, feestelijk en vormveranderend avontuur is, is het tijd voor een campagne die luistert naar de roep van de natuur en onze huizen. Laten we samen de strijd aangaan met Slijm, Confetti en Magisch Zand!