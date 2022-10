Een 'lek'? Een aanslag zul je bedoelen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

Met fossiele brandstoffen hebben we onszelf extreem kwetsbaar gemaakt. Écht drastische maatregelen blijven uit.

Een 'lek'? Een aanslag zul je bedoelen. Al víer aanslagen op Europese gas-infrastructuur. Maar daar komt nog iets bovenop: het is flagrant klimaatterrorisme.

Dit is bewuste ecocide; het op grote schaal, systematisch vernietigen van de leefbaarheid van ons klimaat.

Experts gingen na de eerste drie aanslagen al uit van de uitstoot van 300.000 ton van het zeer zware broeikasgas methaan. Dat was al gelijk aan ongeveer een derde van de jaarlijkse broeikasgasuitstoot van Denemarken. De verwachting is dat zondag al het gas de atmosfeer in is gegaan.

Dit alles ten tijde van een klimaatramp, terwijl we juist miljarden euro's steken in het terugdringen van deze gassen. Terwijl we minder vlees eten, vliegen, verwarmen?

Nu zijn het de Nordstream-pijpleidingen. Maar we hebben werkelijk duizenden kilometers leidingen, ook in de Noordzee, zoals het FD recent beschreef. Hoeveel aanslagen gaan er nog volgen? Wat kost beveiliging en afweer wel niet? Hebben we überhaupt een verdedigingsplan? En capaciteit? En wat gaat het kosten om de leidingen te herstellen, als het überhaupt nog kan?

Met fossiele brandstoffen hebben we onszelf extreem kwetsbaar gemaakt. Toch gaan we hier in Nederland doodleuk door met verdere exploitatie van gasvelden, via pijpleidingen. Écht drastische maatregelen blijven uit, zoals radicaal isoleren van huizen en kantoren, inzet op OV, uitfaseren van de gasvretende (petrochemische) industrie, een hogere energierekening accepteren voor rijke huishoudens en grootverbruikers.

Wat kan Nederland nu doen? Wanneer gaan we de wérkelijke kosten verrekenen in de industrieplannen en businesscases van uiteindelijke producten?

Er worden op dit moment maatwerkafspraken gemaakt met grote fossiele vervuilers, door het Ministerie van Economische Zaken. In ruil voor miljarden subsidies. Hier ligt dé kans om transparantie te eisen van werkelijke kosten van gas, olie, kolen en andere grondstoffen. En tegelijkertijd, om te zorgen dat de 17,5 miljard euro aan jaarlijkse subsidies worden afgeschaft.

Zodat de dagelijkse tsunami aan kunstgras, kerosine, staal, plastic flesjes, microplastic-shampoos duurder wordt. En duurzamere, circulaire alternatieven eerlijker kunnen concurreren. Nieuwe bedrijven, als Seepje, Avantium, plasticvrije supermarkten.