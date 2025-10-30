Een land kruipt in zijn schulp Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1514 keer bekeken • bewaren

Wij zijn een natie van oude jongejuffrouwen aan het worden die angstig door het spionnetje loeren en schrikken van wat ze in de gevaarlijke buitenlucht zien

De verrechtsing van Nederland schrijdt voort. De nederlaag van Wilders en de zege van Rob Jetten verhullen deze werkelijkheid maar wie zetels telt kan alleen maar tot de conclusie komen dat links er in de Tweede Kamer nog nooit zo slecht heeft voorgestaan.

Frans Timmermans heeft het lot van Sigrid Kaag ondergaan. Beide politici zijn door extreemrechtse haatcampagnes kapot gemaakt. Ze werden continu persoonlijk aangevallen omdat om hen heen een sfeer hangt van intellectualisme en van een internationale kijk op de problemen van dit land. Ze zijn te beschaafd, te kosmopolitisch voor een groot deel van het Nederlandse volk. Iemand die vloeiend ongebruikelijke talen spreekt in het plaats van steenkolenengels kan niet deugen.

Dit land kruipt in zijn schulp. De huiver voor wat van buiten komt, neemt alleen maar toe. Je kunt dat niet alleen zien aan de vijandige houding tegenover migranten maar ook aan de toenemende neiging in buitenlandse studenten en talentvolle medewerkers van sleutelindustrieën niet te beschouwen als aanwinsten voor onze economie maar als potentiële spionnen. Het blijkt daarnaast uit het politiek winstgevende wegkijken als mondiale problemen zich opdringen: van de energiecrisis tot Gaza. De grote winnaars van deze verkiezingen zijn de navelstaarders en de wegkijkers. Wij zijn een natie van oude jongejuffrouwen aan het woorden die vanaf hun woonkamer op de eerste verdieping door het spionnetje loeren en schrikken van wat ze daar in de gevaarlijke buitenlucht zien.

Rob Jetten is de volgende kandidaat om de weg van Kaag en Timmermans te gaan. Hij zal vanuit extreemrechts continu worden beschadigd en verdacht gemaakt. Dat zal de komende weken blijken als hij probeert een kabinet op brede basis te vormen waarin zowel GroenLinks-PvdA als de VVD een plaats hebben. En op den duur blijft dan de laster aan hem kleven.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.