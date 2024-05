'Een krappe 25 jaar na het eerste homohuwelijk lijkt homoacceptatie lager dan ooit'

Terwijl jonge vrouwen op sociale media berichten en video's zien over bijvoorbeeld body positivity en gendergelijkheid, worden jonge mannen steeds vaker blootgesteld aan de vrouwenhatende waanideeën van de van vrouwenhandel verdachte Andrew Tate. Dat is ook terug te zien in de denkbeelden die jongeren erop nahouden: waar meisjes steeds progressiever worden, zwemmen jongens juist de andere kant op. Het is niet voor niets dat de laatste jaren bij scholierenverkiezingen extreemrechtse, aartsconservatieve partijen als de PVV en Forum voor Democratie als winnaar uit de bus komen. Dat heeft funeste gevolgen voor bijvoorbeeld de homo-acceptatie.

'Tieners rijden niet alleen op elektrische fietsen alsof ze bejaard zijn, maar hun ideeën over geaardheid en vrouwenemancipatie komen ook rechtstreeks uit het jaar nul', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Dus als we het hebben over een stereotiep conservatieve man moeten we geen ‘OK boomer’ meer zeggen, maar ‘Oké, Kevin van 14’.'