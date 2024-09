Een korte reflectie op het karakter van Israël als ‘joodse staat’

Bij het klakkeloos gebruik van de woordverbinding ‘joodse staat’ begint de verwarring, zo niet de misleiding. Israël is inderdaad een ‘joodse staat’, een staat echter die geleid wordt door een variant van het jodendom die aangemerkt moet worden als de ‘Blut und Boden’-variant van het jodendom. Die variant is beter bekend onder de naam Zionisme en dat levert een nauwkeuriger, pregnanter en toepasselijker aanduiding op van Israël: het land is een Zionistische staat. De millennia oude humanitaire traditie in het jodendom is niet leidend voor die staat en nooit leidend geweest, hooguit voor individuen of NGO’s in dat land. Het Zionisme, het jodendom van Blut und Boden, domineert er de politiek en het beleid.