Een koe met een gebroken heup negeren kost je maar 400 euro

Is dat serieus wat je te wachten staat als je een dier dergelijk ernstig leed aandoet?

Kun je die arme koe nog herinneren met een gebroken heup, die met medeweten van de eigenaar sinds de vroege ochtend in een weiland lag in Krimpen aan de Lek? Door de gebroken heup leed het dier intense pijn. Het was die dag in augustus ’22 ook nog eens bloedheet en de koe lag in de brandende zon. Omstanders lieten het er niet bij zitten en schakelden de politie in, maar dat mocht die dag niet baten. Een groepje mensen kon het niet langer aanzien en ontfermde zich over het arme dier. Ze had ontzettend veel pijn en was inmiddels uitgedroogd.

Om een beeld te schetsen van de eigenaar is niet veel nodig; die zou volgens zijn vrouw de koe ‘zo wel even wegslepen’. Dat is precies hoe het eraan toegaat op sommige bedrijven. Een dier is een ding. Eindelijk werd om 9 uur ’s avonds het dier uit haar lijden verlost door een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hoe bizar ook, het heeft wat voeten in aarde gehad om dit voor elkaar te krijgen. De mensen die uren met de koe in het weiland hebben gezeten konden het er niet bij laten zitten en wilden aangifte doen. Maar dat bleek lastig, want dan zou hun naam ook bekend worden bij de eigenaar van de koe. En dus vroegen ze of ik aangifte wilde doen. Natuurlijk, wilde ik dat. De eigenaar van dit dier moet vervolgd worden voor, onder andere, het onthouden van zorg. Dat is het minste dat we nog voor haar kunnen doen. Dus heb ik aangifte gedaan.

Toen mijn collega recent navraag deed naar de voortgang in een andere zaak, kwam ze er bij toeval achter dat de zaak van de koe is afgerond. De boer heeft een boete van 400 euro gekregen. Ik kan het niet geloven. Is dat serieus wat je te wachten staat als je een dier dergelijk ernstig leed aandoet? Dit is een ondernemer en van die 400 euro zal hij niet echt wakker liggen. Van het leed dat hij de koe heeft aangedaan ook niet, want anders was hij wel eerder in actie gekomen.

Ik hoor mensen bij dit soort berichten vaak zeggen dat de straffen bij dierenmishandeling omhoog moeten. Maar ze zijn eigenlijk al best hoog, althans op papier. Op dit moment staat er maximaal 3 jaar gevangenisstraf op dierenmishandeling en met de nieuwe aangenomen wetswijziging kan dat nu omhoog naar 5 jaar. Deze straffen worden alleen nooit geëist en ook niet opgelegd. Dat heeft te maken met de strafvorderingsrichtlijn dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. In deze richtlijn, die door het Openbaar Ministerie is opgesteld, staan de straffen die de Officier van Justitie kan gebruiken als uitgangspunt voor het formuleren van de strafeis.

In december 2021 is een nieuwe richtlijn aangenomen. De nieuwe richtlijn is uitgebreider en de straffen zijn zwaarder. Waar in de oude richtlijn bij zwaar letsel aan een dier nog een taakstraf van 40 uur als uitgangspunt werd gehanteerd is dit nu opgehoogd naar 60 tot 80 uur, met daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken. Als een dier uiteindelijk de mishandeling niet overleeft wordt de nieuwe strafeis 80 tot 100 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken. Eerder was dat een taakstraf van 60 uur.

Voor het onthouden van zorg, zoals de boer ten laste is gelegd, waarbij het dier is komen te overlijden, kun je bij de eerste overtreding 80 uur taakstraf krijgen en een gevangenisstraf van 1 maand voorwaardelijk. Dit had deze boer makkelijk opgelegd kunnen krijgen, want hij heeft met kennis van de situatie helemaal niets gedaan voor de lijdende koe. Hoe het dan tóch kan dat ook hier weer zo’n afschuwelijk lage straf is opgelegd, is mij een absoluut raadsel. En daarom blijf ik dit soort berichten onder de aandacht brengen, want hier moet écht verandering in komen.