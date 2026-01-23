Een kleine geschiedenis van Amerikaans kolonialisme en de strijd om het Panamakanaal

De annexatieplannen van het fascistische Trump-regime omvatten niet alleen Venezuela en Groenland (en mogelijk Canada), maar ook het Panamakanaal, waarvan Trump liegt dat het de Amerikanen toebehoort. Een korte documentaire van Mother Jones werpt een blik op deze geschiedenis en het moment waarop alles veranderde. In 1964 escaleerde een confrontatie tussen Amerikaanse en Panamese studenten over welke vlag er op een school in de Amerikaanse wijk mocht wapperen tot dagenlang geweld met meer dan twintig doden.