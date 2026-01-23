Een kleine geschiedenis van Amerikaans kolonialisme en de strijd om het Panamakanaal

De annexatieplannen van het fascistische Trump-regime omvatten niet alleen Venezuela en Groenland (en mogelijk Canada), maar ook het Panamakanaal, waarvan Trump liegt dat het de Amerikanen toebehoort. Een korte documentaire van Mother Jones werpt een blik op deze geschiedenis en het moment waarop alles veranderde. In 1964 escaleerde een confrontatie tussen Amerikaanse en Panamese studenten over welke vlag er op een school in de Amerikaanse wijk mocht wapperen tot dagenlang geweld met meer dan twintig doden.
Ooggetuigenverslagen en archiefbeelden laten het verhaal zien van hoe de bevoorrechte levensstijl van Amerikanen binnen de gekoloniseerde Kanaalzone de woede van uitgesloten Panamezen, die op een steenworp afstand vaak in armoede en onder het juk van de Amerikanen leefden, deed groeien. De crisis kantelde niet alleen de diplomatieke verhoudingen, maar leidde uiteindelijk tot verdragen die het kanaal aan Panama teruggaven en waarom discussies over de Amerikaanse koloniale inmenging in Latijns-Amerika nog altijd steeds zo gevoelig liggen.
