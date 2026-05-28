Een klein voorbeeld dat laat zien hoe walglijk en weerzinwekkend dit land geworden is

In Dordrecht is een dakloze naar de rechter gestapt omdat de sociale dienst twintig procent op zijn uitkering kortte. Hij had immers geen woonlasten. De dakloze in kwestie legde de rechter uit dat hij wel degelijk kosten voor onderdak had gemaakt. Bijvoorbeeld door een tijd lang een garagebox te huren voor tweehonderdvijftig euro per maand. En door nu en dan in hotels te slapen. Hij vergat er bij te vermelden dat eten heel duur is als een ander het voor je kookt.

De rechter gaf hem ongelijk. Het was de vrije keuze van de dakloze geweest onderdak te zoeken in een garagebox of hotels. Hij had ook naar de daklozenopvang kunnen gaan. Nu moet hij ook nog alle proceskosten betalen, ook die van de asociale burgertreiterij van de Drechtsteden.

Zo werken een zich sociaal noemende dienst en de rechtbank samen om met een klein voorbeeld te laten zien hoe walgelijk en weerzinwekkend dit land is geworden. Als je dakloos bent, zul je het blijven. Dat is de regel hier. Lees het na in het AD.

Op de dag dat dit nieuws bekend wordt, komt ook naar buiten dat minister Mona Keijzer destijds met succes een maatregel heeft gesaboteerd om dakloze ouders met minderjarige net zo dakloze kinderen voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. De Kamer had daarom gevraagd door een motie in die zin van CU-parlementariër Grinwis aan te nemen. Dat onthullen Carrie van der Kroon, directeur Defence for Children en Nil Sendil, coördinator van Dakloosheid voorbij in een opiniestuk voor de NRC. Den Haag weet dakloze gezinnen de voet dwars te zetten door bijvoorbeeld van ze te eisen dat ze minstens drie jaar aan dezelfde gemeente gebonden zijn. Zo kent de ambtelijke en politieke creativiteit weer eens geen grenzen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

