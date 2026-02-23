Een kijkje in de Lolita Express, het privé-vliegtuig van Jeffrey Epstein

Op een vliegveld ergens in de Amerikaanse staat Georgia staat een Boeing 727 met de letters N908JE. De tweede laatste letters zijn de initialen van de vorige eigenaar, de beruchte crimineel Jeffrey Epstein die onder meer een internationaal netwerk in de lucht hield voor het seksueel misbruiken van jonge vrouwen en meisjes. Hij wist ze vaak te groomen door ze een carrière als model voor te spiegelen. In de praktijk kwam het er op neer dat ze hem en zijn partners in crime seksueel moesten bevredigen.