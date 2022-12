Een kerstboom in huis, is dat wel gezond? Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 268 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Hans Splinter

Veel mensen vinden de geur van dennennaalden afkomstig van een echte kerstboom in heerlijk. Wat ze veelal niet weten is dat die geur veroorzaakt wordt door de zogeheten vluchtige organische stoffen (VOC's), waaronder schimmels en pollen, die wekenlang uit de boom blijven ontsnappen. Dat klinkt al iets minder sfeervol. Experts wijzen er op dat je met een levende boom een hele "microbiële gemeenschap" je huis binnenhaalt. Volgens de Amerikaanse versie van het RIVM, de Environmental Protection Agency, kunnen die voc's irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken en daar bovenop voor hoofdpijn zorgen. Dat lot treft overigens maar een deel van de mensen maar als je een aandoening als astma hebt is het goed te weten wat je in huis haalt met een boom, schrijft de Huffington Post.

Morsen met water geven kan leiden tot schimmelgroei en als er een kluit aan zit dan ontsnappen daaruit weer andere stoffen de lucht in, aldus milieu-expert Dustin Poppendieck.

Het alternatief is een kunstboom maar, je raadt het al, dat pakt in de praktijk nog erger uit. Die geven namelijk chemische stoffen af die schadelijker zijn. Plastic, pvc's en, hou je vast, ftalaten. Die laatste zijn in staat de hormoonhuishouding te verstoren. Dat is dan weer meer reden tot zorg dan de voc's van de echte boom, stelt een expert. Opgemerkt moet worden dat in beide gevallen, zowel bij een echte boom als kunstboom, de vervuiling geen echt grote gevaren voor de volksgezondheid oplevert. En in het geval van de kunstboom, de schadelijke gevolgen daarvan worden waarschijnlijk overtroffen door alle andere plastic spullen in huis. regelmatig een raam openzetten helpt ook.

Dan is er natuurlijk nog de ecologische schade die het fenomeen kerstboom veroorzaakt. Maar ook dat is geen reden tot echte bezorgdheid, schrijft het Belgische magazine Knack:

Toch vinden de deskundigen ‘kerstboomschaamte’, of het nu gaat om een echte of om een kunstboom, nergens voor nodig: “Als je kijkt naar het totaalplaatje van de impact van kerst, is die boom peanuts. Beter kun je je feestgedrag onder de loep nemen en kijken op welk domein jij het verschil kunt maken: beter één welkom cadeau dan veel nutteloze gadgets, een feestoutfit hoeft niet nieuw te zijn. Hergebruik kerstdecoratie en hang ledverlichting in de boom, het verbruik is slechts een tiende van dat van oudere kerstlichtjes. Kijk ook eens naar de feestmaaltijd: eet zo weinig mogelijk rood vlees en serveer geen exotisch fruit, dat heeft een gigantische milieu-impact. Maak keuzes. Ga voor de dingen die jij echt belangrijk vindt en compenseer op andere domeinen.”

Tegenover deze nadelen staat de vreugde die een boom brengt en dat draagt dan weer bij aan de geestelijke gezondheid, mits je niet allergisch bent voor kerst natuurlijk.