Een kernbom om Gerard Joling Opinie • Vandaag

U kunt erom lachen, maar zo staat het wellicht in de sterren. Tegenwoordig lijkt alles mogelijk.

Het is 22 mei 2026, krap een week na de zeventigste editie van het het Eurovisie Songfestival, dat vanwege de Nederlandse winst het jaar ervoor in Amsterdam plaatsvond. Omdat de Russische president Vladimir Poetin razend werd door de pauze-act, kreeg het festival een akelig, nucleair staartje. Een kleine kernbom viel op Amsterdam om het optreden van Gerard Joling, die tijdens een uitvoering van zijn jaren tachtig-hit Ticket to the Tropics een muisgrijs ezeltje met Poetin-masker bereed, te wreken.

U kunt erom lachen, maar zo staat het wellicht in de sterren. Tegenwoordig lijkt alles mogelijk. Daarom moeten we ons nu al focussen op de ingelaste EU-top van donderdag 22 mei 2026, vijf dagen na de aanval. Buitengewoon spannend wordt het overleg, waarschijnlijk bereiken de zesentwintig regeringsleiders pas in de vroege uren van 23 mei een akkoord over de inzet van een gezamenlijke Europese nucleaire bom ter vergelding. Doordat Hongarije dwarsligt, zou de tegenaanval ook nog kunnen afketsen.

Van Amerika hoeft Europa niks te verwachten. De in 2024 herkozen president Donald Trump stapte direct na zijn aantreden uit de NAVO, met de legendarische woorden dat ‘de hele wereld zijn dikke witte kont kon kussen’. The Donald lijkt elk gevoel voor decorum verloren te hebben, zo ontving hij laatst de Oostenrijkse bondskanselier in een gifgroene badjas. ‘Kermit the Frog runs your country’, kopte de Washington Post boven een foto van de twee leiders voor de beroemde open haard in de Oval Office.

In deze krankzinnig geworden wereld moet Europa militair voor zichzelf opkomen. Niemand weet echter hoe, een EU-landmacht kwam nooit van de grond, de Fransen stonden met tegenzin de beslissingsmacht over hun kernwapenarsenaal af. Nu, in 2026, schreeuwen Nederlandse burgers onder aanvoering van de kersverse volksleider Gerard Joling om wraak. Vanuit Boedapest twitterde Viktor Orbán dat hij Jolings optreden ronduit walgelijk vond.