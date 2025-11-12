Een kabinet zonder VVD wordt een reeële optie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 435 keer bekeken • bewaren

De Tweede Kamer wordt vernieuwd en D66 en CDA gaan gebroederlijk aan de vorming van een nieuwe regering werken. Tijd dus voor Kee & Van Jole om, zoals iedere woensdag. hun commentaar te geven op de ontwikkelingen in Den Haag.

Allereerst de formatie. Van Jole constateert dat in het verslag van verkenner Wouter Koolmees nadrukkelijk de optie overblijft voor een coalitie zonder de VVD. “Dat is een manier om die partij die de hakken in het beton heeft geplaatst, in beweging te krijgen. JA21 valt makkelijk te verleiden tot regeren. In de Eerste Kamer komt zo’n coalitie van bijvoorbeeld D66-CDA-GroenLinksPvdA-JA21 en ChristenUnie zes zetels tekort maar de VVD-fractie in de Senaat opereert onafhankelijk van Yesilgöz en toont veel meer verantwoordelijkheid. Dus dat hoeft geen probleem te zijn.

Volgens Kee wil Koolmees er zo voor zorgen dat er over de inhoud gepraat gaat worden. “Ik vind het wel lachen dat er in het kamp van de VVD nu nogal zuur wordt gereageerd omdat ze buitenspel zijn gezet.”

Kee was bij het afscheid van de oude Kamerleden en merkt op dat het niet alleen maar verdriet was. “Vooral bij NSC was het ook een opluchting. Sommigen maakten er ook echt een feestje van.” Van Jole merkt op dat het individuele leed daar wellicht ook meevalt omdat de hele fractie is weggevaagd.

De Tweede Kamer is verjongd en Van Jole constateert tevreden dat de millennial-generatie oprukt. “Die zijn politiek toch bewuster dan hun voorgangers van Gen X die nu de macht hebben en overal een puinhoop van hebben gemaakt. Dat is echt de feestgeneratie van de jaren ’90 met een laag politiek bewustzijn. Die dachten bijvoorbeeld dat er geen verschil meer was tussen links en rechts.”

Tot slot vertelt Kee nog over een onderonsje dat hij had met Wouter Koolmees. “Hij wil heel graag terug naar de treintjes.”

