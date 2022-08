Een jaar na de machtsovername van Kabul: miljoenen Afghanen in hongersnood Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Maya Aumaj een van de initiatiefnemers van Hart voor Afghanistan en communicatieadviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Een jaar geleden vond de machtsovername in Kabul plaats. De leefomstandigheden voor de Afghaanse burgerbevolking zijn daarna in een ramp tempo achteruit gegaan. Er is een grote hongersnood ontstaan, 98% van de mensen in Afghanistan heeft niet voldoende te eten. Ook mogen meisjes vanaf een bepaalde leeftijd niet meer naar school. Afghanistan is het enige land ter wereld waar meisjes toegang tot onderwijs ontzegd wordt.

Het land is de afgelopen jaren getroffen door droogte vanwege klimaatverandering, maar ook natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen zijn het land niet bespaard gebleven. Een opeenstapeling van gebeurtenissen die deels geleid hebben tot een van ‘s werelds grootste humanitaire crises.

De Afghaanse bevolking wordt bovendien ook hard geraakt door internationale sancties. Er werd terecht eerder gesteld dat de ‘harde sancties tegen de Taliban het recht op voedsel ondermijnen’, immers, de hongersnood is met name het gevolg van de ineenstorting van de Afghaanse economie.

Zonder noodhulp kunnen 1 miljoen Afghaanse kinderen overlijden

Meer dan de helft van de bevolking is afhankelijk van noodhulp, basisbehoeften als voedsel en schoon drinkwater. Naar schatting zijn in 2022 de helft van de Afghaanse kinderen ondervoed en zonder noodhulp kunnen 1 miljoen kinderen overlijden door honger.

Ouders verkopen noodgedwongen kinderen

De onmogelijke situaties waarin de mensen in Afghanistan verkeren leiden tot wanhopige keuzes. Ouders verkopen noodgedwongen kinderen (meestal meisjes) om andere kinderen te kunnen onderhouden. In tijden van crisis zijn vrouwen, in het bijzonder meisjes, vaak het slachtoffer en worden zij disproportioneel het hardst getroffen.

Vorig jaar startte ik samen met een groep bevlogen vrienden van Afghanistan het burgerinitiatief ‘Hart voor Afghanistan’ met als doel de humanitaire noden in het land onder de aandacht te brengen en geld op te halen voor behandelingen voor ondervoeding. We hebben hierbij meer dan 2000 kinderen van een levensreddende behandeling kunnen voorzien.

Laten we de mensen blijvend een hand reiken

De situatie in Afghanistan is zorgwekkend, maar niet hopeloos. Er kan nog steeds noodhulphulp aan de Afghaanse burgerbevolking geboden worden. Vaak onder de VN-koepel of via kleinere organisaties vanuit de Afghaanse diaspora. Echter, de enige duurzame oplossing van de humanitaire crisis is de Afghaanse economie een nieuw leven in te blazen, door te investeren in sectoren als landbouw, onderwijs en de gezondheidszorg, zonder de ogen te sluiten voor de mensenrechtenschendingen van de de facto machthebbers.