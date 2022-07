Een intact electoraat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 210 keer bekeken • bewaren

Landgenoten zijn een soort familieleden, je kiest ze niet uit, vaak vind je ze zelfs ronduit walgelijk. Tot overmaat van ramp ben je op ze aangewezen wanneer je in de problemen raakt.

Hoewel je erover kunt twisten of Nederland als natiestaat nog bestaat, bestaat er in ieder geval een Nederlands electoraat. Tien miljoen van de in totaal dertien miljoen stemgerechtigden kozen in maart 2021 honderdvijftig vertegenwoordigers. Deze honderdvijftig komen op voor de belangen van de dertien miljoen, is de afspraak.

Natuurlijk heb ik als witte wijn drinkende hogeropgeleide een gezonde hekel aan het uitschot bij McDonald's en Kentucky Fried Chicken. Dolgraag zou ik D66 stemmen, om samen met andere keurig gediplomeerden te werken aan een hyper-divers Europa vol warmtepompen en genderneutrale wc's.

Helaas denk ik te systematisch, en kan ik me niet overgeven aan zo'n progressief levensgevoel. De voorzienigheid heeft me nu eenmaal opgezadeld met dertien miljoen mede-stemgerechtigden, waarmee ik honderdvijftig vertegenwoordigers in een politiek instabiele wereld deel.

Hier denk ik aan in de trein naar Groningen. Voorbij Zwolle zie ik wegen waarlangs aan letterlijk iedere lantaarnpaal een omgekeerde vlag hangt. Ondanks de serieuze vormen die de onvrede aanneemt, werd Mark Rutte vorige week gefotografeerd in de rij van de vertrekhal op Schiphol. Hij droeg een pet met de initialen van New York.

Van de honderdvijftig volksvertegenwoordigers die zestien maanden geleden gekozen werden, kreeg Rutte de meeste stemmen. In plaats van als premier, spreek ik hem daarom aan als opper-volksvertegenwoordiger. Beste Mark, hoe gaat het? Lukt het jullie met zijn honderdvijftigen het Nederlandse electoraat bijeen te houden?

'Het electoraat bijeenhouden' klinkt armoedig, maar het is beter dan niks. Landgenoten zijn een soort familieleden, je kiest ze niet uit, vaak vind je ze zelfs ronduit walgelijk. Tot overmaat van ramp ben je op ze aangewezen wanneer je in de problemen raakt.

Grote uitdagingen stapelen zich in rap tempo op. Omdat het ons ontbreekt aan staatsmannen en -vrouwen, zijn capabele volksvertegenwoordigers welkom. Een echte volksvertegenwoordiger beseft dat hij zonder een intact electoraat niks voorstelt.