Een inkijk bij Poetin's honden van oorlog, de Wagner Groep

4 mrt. 2023 - 19:10

Zoals de legers van het westen? Zo gruwelijk? Het midden oosten zal met liefde gebombardeerd zijn en met goede bedoelingen vernietigd. Afrika wordt vanuit medemenselijkheid leeggeroofd. Die Wagner groep is natuurlijk verschrikkelijk maar ik geloof niet dat 'onze' militairen per definitie beter zijn. Hoe heeft het idee zij slecht, wij goed toch zoveel wortels geschoten? Eén van de grootste westerse helden was een genocide pleger, nog geen 100 jaar geleden. "500 channels of a day-dream stimulation Helps me to resent my life and raise my expectations. Locked into re-runs, your memories repeating, And all your ideals seem so self defeating. For you and yours, the pepsi generation, And when you're discontent, you change the T.V. station, And when you hate your life, no qualtities redeeming, A million brainwashed zombies will always be heard screaming... And when there is no hope, "I'll smoke some crack, I'll shoot some dope!" When there's no enemies, "I sit and stare at my T.V. And in my ignorance, I'll be a slave and sycophant!"" https://youtu.be/svqe9wGQC0M

