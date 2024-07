Een hond van het Israëlische leger viel een Palestijnse jongen met Down aan en wat er toen gebeurde? Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 378 keer bekeken • bewaren

Je kunt de beschaafdheid van een samenleving aflezen aan hoe zij omgaan met de zwakkeren...

Deze week kwam het rapport naar buiten over Mohammed Bhar, een 24-jarige man met Down en autisme die werd doodgebeten door een hond van het Israëlische leger. Elke keer wanneer je denkt dat het niet erger kan, wordt het erger.

Het Israëlische leger heeft toegegeven dat een Palestijnse man met het syndroom van Down, die in Gaza door een legerhond werd aangevallen, door soldaten aan zijn lot werd overgelaten, nadat zijn familie het bevel had gekregen te vertrekken. Mohammed Bhar werd een week later dood aangetroffen door zijn familie. In antwoord op vragen van de BBC zei het Israëlische leger dat de troepen Bhar met rust lieten omdat soldaten die gewond raakten bij een raketaanval hun hulp nodig hadden.

Zijn familie was er altijd voor hem. Toen hij op school werd gepest en geslagen, waren ze daar om hem te omhelzen toen hij thuiskwam. En toen de oorlog begon en hij werd geterroriseerd door het geluid van vallende bommen, zei iemand altijd dat alles goed zou komen.

Mohammed was door zijn zwaarlijvigheid niet mobiel en kon moeilijk bewegen. Hij bracht zijn dagen zittend in een leunstoel door. Als hij iets nodig had, was er een nichtje of neefje om te helpen. Mohammed was 24 en had het syndroom van Down en autisme. Zijn moeder, Nabila Bhar, 70, vertelde de BBC: “Hij wist niet hoe hij moest eten, drinken of zich moest verkleden. Ik ben degene die zijn luiers heeft verschoond. Ik ben degene die hem te eten gaf. Hij wist niet hoe hij zelf iets moest doen.”

Op 27 juni kwam de oorlog terug in de buurt van de familie Bhar en kromp Mohammeds kleine wereld verder. Samen met andere inwoners van Shejaiya, ten oosten van het centrum van Gaza-stad, kregen de Bhars van de Israel Defense Forces (IDF) het bevel om te evacueren.

De IDF rukte op naar Shejaiya bij een achtervolging van Hamas-strijders die vanuit tunnels en huizen vochten. Maar de Bhars waren het verhuizen beu. Vermoeid riep Nabila, een weduwe, de namen op van de huizen van familieleden waar ze onderdak hadden gezocht.

“We zijn ongeveer vijftien keer geëvacueerd. Gingen we naar het huis van Jibreel gaan, dan waren er bombardementen plaatsvinden op het huis van Jibreel. Gingen we naar Haydar Square, dan volgden er bombardementen plaatsvinden op Haydar Square. Gingen we naar Rimal, maar dan waren er bombardementen op Rimal. Gingen we naar Shawa Square, dan waren er bombardementen op Shawa Square.’

De gevechten in de straten om hen heen werden heviger. Ze verstopten zich in verschillende delen van het huis, vaak in de badkamer als het schieten bijzonder intens werd. “We werden zeven dagen lang belegerd. De tanks en soldaten stonden overal rond het huis. Mohammed bleef op zijn bank zitten. Hij hield er niet van om ergens anders te zitten dan daar”, zegt Nabila.

Voor Mohammed betekende oorlog harde, gewelddadige geluiden, waarbij de lucht trilt van de klappen van granaten die vlakbij ontploften. Niets van dit alles kon aan hem worden uitgelegd. “Hij raakte in paniek en zei 'Ik ben bang, bang'," herinnert Nabila zich. “Hij zei: ‘Hé, hé’, in de veronderstelling dat iemand hem wilde slaan. Hij was altijd bang, bang. We trachtten hem te troosten. Hij begreep er niet veel van. Zijn autisme maakte het heel moeilijk.”

Volgens de familie deed de IDF op 3 juli een inval in hun huis aan de Nazazstraat. Nabila zegt dat er enkele tientallen soldaten waren binnenvielen, in gezelschap van een gevechtshond. Eerst hoorde ze hen “inbreken en alles vernielen”, voordat de soldaten en de hond de kamer binnenkwamen. Wijzend op Mohammed zegt ze: “Ik zei tegen hen: ‘Hij is gehandicapt. Heb medelijden met hem, hij is gehandicapt. Houd de hond bij hem vandaan.''

Nabila zag het dier Mohammed aanvallen.

“De hond beet in zijn borst en vervolgens in zijn hand. Mohammed zei niets en mompelde alleen ‘Nee, nee, nee.’ De hond beet in zijn arm en het bloed vloeide. Ik wilde bij hem komen, maar dat lukte niet. Niemand kon bij hem komen, en hij klopte op de kop van de hond en zei: ‘Genoeg, lieverd.’ Uiteindelijk ontspande hij zijn hand, en de hond begon naar hem te gaan terwijl hij bloedde.’

Op dat moment, zegt Nabila, namen de soldaten de jongen mee naar een andere kamer, weg van de hond. Ze probeerden zijn wonden te behandelen. Een doodsbange Mohammed, die voor hulp altijd afhankelijk was geweest van zijn familie, was nu onder de hoede van gevechtssoldaten, die zojuist uit straten kwamen waar ze van dichtbij met Hamas hadden gevochten. “Ze namen hem mee, plaatsten hem in een aparte kamer en deden de deur op slot. Wij wilden zien wat er met hem gebeurde. We wilden Mohammed zien, om te zien wat er van hem was geworden”, zegt Nabila.

“Ze zeiden dat we stil moesten zijn en richtten hun wapens op ons. Ze plaatsten ons in een kamer voor onszelf, en Mohammed was alleen in een andere kamer. Ze zeiden: ‘We zullen een militaire dokter meenemen om hem te behandelen.’” Op een gegeven moment arriveerde er een militaire arts, die ging de kamer binnen waar Mohammed lag.

Mohammeds nichtje, Janna Bhar, 11, beschreef hoe de familie de soldaten smeekte om hem te helpen. “We vertelden hen dat Mohammed hulp nodig had, maar ze bleven zeggen dat het goed met hem ging.”

Na enkele uren, het is niet duidelijk hoeveel, kreeg de familie terwijl ze onder schot gehouden werden, het bevel te vertrekken, waarbij Mohammed samen met de soldaten achterbleef. Er volgden smeekbeden en geschreeuw. Twee van zijn broers werden door het leger gearresteerd. Zij zijn nog steeds niet vrijgelaten. De rest van de familie vond onderdak in een gebombardeerd gebouw.

Een week later keerden ze terug na een aanblik die Mohammeds broer Jibreel bleef achtervolgen. Hij haalt zijn mobiele telefoon tevoorschijn en laat de cameraman van de BBC een video zien van de scène. Het lichaam van Mohammed ligt op de grond. Er zit bloed om hem heen en er zit een tourniquet om zijn arm. Dit werd hoogstwaarschijnlijk gebruikt om hevig bloeden uit zijn bovenarm te stoppen. Jibreel wees naar het gaas waarmee de wond werd verbonden, en maakt opmerkingen over het bloed dat stolde nadat de tourniquet was aangebracht.

“Ze probeerden het bloeden te stoppen. Daarna lieten ze hem achter zonder hechtingen of verzorging. Alleen deze basismaatregelen voor eerste hulp. Natuurlijk was Mohammed, zoals je kunt zien, al een tijdje dood omdat hij in de steek werd gelaten. Wij dachten dat hij niet thuis was. Maar het bleek dat hij bloedde en al die tijd alleen thuis was gebleven. Natuurlijk heeft het leger hem verlaten.”

En hier denk je: hoe diep kun je nog door het ijs zakken. Het is niet duidelijk welk letsel precies de dood van Mohammed veroorzaakte. Ook niet wat er met hem gebeurde in de tijd dat zijn familie hem voor het laatst zag, en toen zijn broer terugkwam en de dode jongeman op de grond filmde. Hij werd kort nadat de familie hem dood aantrof begraven in een steegje tussen huizen, omdat het te gevaarlijk was om het lijk naar het mortuarium of een kerkhof te brengen. Er werd geen autopsie uitgevoerd en geen overlijdensakte opgesteld.

De familie eist nu een onderzoek, maar omdat er nog steeds wordt gevochten en er zoveel doden vallen, is het moeilijk om hoopvol te zijn dat dit binnenkort zal gebeuren.

Het Israëlische leger bevestigde tegenover de BBC dat een legerhond Bhar aanviel en dat de soldaten hem, na hem een ​​eerste medische behandeling te hebben gegeven, met rust lieten. Volgens de IDF kwamen troepen het huis binnen tijdens hevige gevechten als “onderdeel van een operatie tegen de terroristen.” Tijdens de huiszoeking in het gebouw ‘beet de hond een individu’. Hij werd behandd en de familie werd “aangespoord het appartement te evacueren om te voorkomen dat ze in het gevechtsgebied zouden verblijven.”

Het leger zei dat de troepen Bhar vervolgens met rust lieten omdat soldaten die gewond raakten bij een RPG (Rocket Propelled Grenade) elders hulp nodig hadden. Eén van die soldaten stierf. In de verklaring wordt gesteld dat de “IDF elke schade aan burgers tijdens gevechten betreurt” en beschuldigde Hamas ervan burgers als menselijk schild te gebruiken. De verklaring gaat niet in op de toestand van de heer Bhar toen de soldaten hem verlieten.

Nabila blijft achter met het beeld van haar dode kind dat weigerde weg te gaan. “Dit tafereel zal ik nooit vergeten… Ik zie voortdurend de hond naar hem gaan en zijn hand verscheuren, en het bloed uit zijn hand stromen. Het speelt zich continu voor mijn ogen af en verlaat me geen moment. We konden hem niet redden, noch van hen, noch van de hond.”

Maar wederom zien we dat een staat wordt gekend door hoe deze omgaat met de zwakkeren van de andere partij.

Hoe veel dieper kan men nog zakken is de vraag....