Een groot raadsel: waar is de Chinese minister van Buitenlandse Zaken?

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang is spoorloos verdwenen. Hij is al drie weken niet meer gezien, ondanks dat China op hoog niveau diplomatieke onderhandelingen voert met de Verenigde Staten in een poging de verzuurde relatie tussen de twee grootmachten te herstellen.

Vriend en vijand hadden erop gerekend dat Qin, die wordt beschouwd als een vertrouweling van president Xi Jinping, een voorname rol zou spelen in de onderhandelingen. In plaats daarvan is hij voor het laatst in het openbaar gezien op 25 juni na een overleg met zijn Sri Lankaanse collega. Hij ontbrak vervolgens tijdens de ontmoeting met de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in juli, een geplande ontmoeting met de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell werd op het laatste moment afgezegd. Tijdens de Azië-top in Indonesië vorige week stuurde China een vervanger en werd slechts gemeld dat Qin er “om gezondheidsredenen” niet bij was.

Het Chinese populaire sociale netwerk censureert inmiddels alle discussie over de afwezigheid van de minister. Zoekopdrachten “Waar is Qin Gang” komen terug zonder resultaten. Geen enkele andere discussie met daarin de naam van de minister is zichtbaar op het platform.

Op Twitter laat journalist Phil Cunningham weten dat tot zijn verbazing Qin niet alleen verdwenen is uit het openbare leven, maar ook uit een artikel dat hij over de minister schreef. Nadat Cunningham zijn artikel inleverde bij de South China Morning Post en dat gepubliceerd werd, bleken er opeens vijf regels over Qin verdwenen.